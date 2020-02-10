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    НХЛ. 42 сэйва Шестеркина и гол Панарина, три очка Коннора

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля

    Хоккей НХЛ Миннесота Уайлд Колорадо Эвеланш Чикаго Блэкхоукс Виннипег Джетс Нью-Йорк Рейнджерс Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на НХЛ
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    «Нью-Йорк Рейнджерс»
    «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» 4:1

    «Нью-Йорк Рейнджерс» нанес «Лос-Анджелесу» пятое поражение подряд — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1). Вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 42 броска из 43. На счету Артемия Панарина гол.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
    Голы: Маккег — 3 (Хауден, Линдгрен), 2:23 — 1:0. Какко — 8 (Хитил, Ди Джузеппе), 49:20 — 2:0. Мур — 4 (Вагнер, Лизотт), 50:47 — 2:1. Панарин — 28 (Стром, Фаст), 57:12 — 3:1. Дианджело — 13 (п.в., Хитил), 57:49 — 4:1Вратари: Шестеркин — Куик (57:28 — 57:49)Штраф: 4-2Броски: 41 (15+13+13) — 43 (10+15+18)

    «Рейнджерс» (58 очков) — 12-й на Востоке, «Лос-Анджелес» (43) — 15-й на Западе.

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» 4:1

    «Виннипег» — «Чикаго» 5:2

    «Виннипег» выиграл третью игру подряд, обыграв на своем льду «Чикаго» со счетом 5:2 (0:2, 1:0, 4:0). В составе победителей три (2+1) очка набрал Кайл Коннор.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Чикаго» — 5:2 (0:2, 1:0, 4:0)
    Голы: Кубалик — 22 (Каджула, Тэйвз), 0:15 — 0:1. Саад — 16 (Кейн, Силер), 10:58 — 0:2. Коннор — 27 (мен., Копп), 23:44 — 1:2. Уилер — 17 (бол., Пионк, Хеллебайк), 49:04 — 2:2. Копп — 10 (Рословик, Моррисси), 53:27 — 3:2. Лайне — 24 (п.в., Коннор, Шайфли), 58:37 — 4:2. Коннор — 28 (п.в., Шайфли, Лайне), 59:40 — 5:2Вратари: Хеллебайк — Кроуфорд (58:27 — 58:37, 59:04 — 59:40)Штраф: 11-17Броски: 36 (10+12+14) — 26 (9+10+7)

    В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» идет седьмым, «Чикаго» — 12-й.

    «Виннипег» — «Чикаго» 5:2

    «Миннесота» — «Колорадо» 2:3

    «Колорадо» продлил победную серию до четырех матчей, одолев на выезде «Миннесоту» со счетом 3:2 (0:0, 3:2, 0:0). В составе победителей отличились Пьер-Эдуар Белльмар, Натан Маккиннон и Габриэль Ландеског. За «Уайлд» голы забили Джаред Сперджен и Кевин Фиала.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Колорадо» — 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
    Голы: Белльмар — 8 (мен., Колверт, Грэйвс), 21:37 — 0:1. Сперджен — 6 (бол., Паризе, Фиала), 24:58 — 1:1. Маккиннон — 32 (бол., Макар, Кадри), 27:22 — 1:2. Ландескуг — 14 (Коул, Комфер), 30:36 — 1:3. Фиала — 13 (бол., Стаал, Сперджен), 37:31 — 2:3Вратари: Дубник (58:10) — ФранцоузШтраф: 11-13Броски: 36 (11+15+10) — 33 (10+16+7)

    «Миннесота» с 58 очками расположилась на 11 месте в Западной конференции, «Колорадо» (70) — второй.

    «Миннесота» — «Колорадо» 2:3
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