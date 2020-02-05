Овечкин — первая звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Первой звездой был признан нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. В матче против «Лос-Анджелеса» (4:2) россиянин забросил три шайбы. Он оформил 27-й хет-трик в карьере и четвертый за сезон.

Вторая звезда дня — вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликинс. Латвийский голкипер сделал щатаут в матче с «Флоридой» (1:0), выйдя в лидеры лиги по этому показателю (четыре шатаута). Он отразил 32 броска.

Третьей звездой дня стал форвард «Колорадо» Андре Бураковски: на счету шведа гол и три ассиста в победном матче с «Баффало» (6:1). 0