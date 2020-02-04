Ушел из жизни олимпийский чемпион Александр Скворцов

Олимпийский чемпион 1984 года по хоккеюумер в возрасте 65 лет.

Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба «Торпедо», за который он играл на протяжении 15 лет (1974-1989).

Скворцов в составе сборной СССР выигрывал золото Игр-1984 и серебро Олимпиады-1980, а также стал трехкратным чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства.

В чемпионатах СССР сыграл за «Торпедо» 619 матчей, забросил 255 шайб. Тренировал «Амур», «Торпедо» и «Саров».

В возрасте 65 лет ушёл из жизни легендарный нападающий, один из величайших хоккеистов в истории «Торпедо» и всего советского хоккея, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, член Правления нашего клуба Александр Викентьевич Скворцов. https://t.co/5D36fJ2cto pic.twitter.com/Dwqk1Ii7eU — HC Torpedo (@torpedonn) February 4, 2020

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