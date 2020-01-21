«Салават Юлаев» взял верх над «Адмиралом»

«Салават Юлаев»
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В составе победителей отличились Дмитрий Кугрышев и Никита Сошников.
Уфимцы прервали двухматчевую серию поражений, выиграв второй матч из четырех последних. «Адмирал» проиграл третий матч подряд.
«Салават Юлаев» набрал 54 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Адмирал» — 9-й (49).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы: Кугрышев — 10, 28:03 — 1:0. Сошников — 20 (Умарк, Хартикайнен), 36:01 — 2:0Вратари: Метсола — Красоткин (58:57 — 59:03, 59:24)Броски: 41 (13+18+10) — 27 (10+7+10)Штраф: 4 — 6