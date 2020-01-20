НХЛ. «Каролина» победила «Айлендерс», «Рейнджерс» уступил «Коламбусу»

«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1 Б

«Каролина» на своем льду в серии буллитов обыграла «Айлендерс» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). Нападающий «ураганов» Андрей Свечников забил гол и реализовал буллит.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Айлендерс» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Свечников — 19 (Песке, Нидеррайтер), 5:45 — 1:0. Ли — 15 (Сизикас, Мэйфилд), 39:04 — 1:1Победный буллит: УильямсВратари: Раймер — ГрайссШтраф: 6-4Броски: 32 (10+9+10+3) — 27 (7+10+8+2)

В турнирной таблице Восточной конференции «Каролина» с 59 очками идет седьмой, «Айлендерс» (61 балл) — пятый.

«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1 Б

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус» 1:2

Дубль Оливера Бьоркстранда принес выездную победу «Коламбусу» над «Рейнджерс» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Коламбус» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) Голы: Шей — 7 (Труба), 18:23 — 1:0. Бьоркстранд — 13, 46:08 — 1:1. Бьоркстранд — 14 (Дюбуа, Джонс), 59:33 — 1:2Вратари: Шестеркин (59:51) — КивлениексШтраф: 2-0Броски: 32 (11+7+14) — 31 (9+8+14)

«Рейнджерс» с 50 очками находится на 13 месте в Восточной конференции, «Коламбус» (60) — шестой.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус» 1:2

«Чикаго» — «Виннипег» 5:2

«Чикаго» добыл пятую победу подряд, переиграв на своем льду «Виннипег» со счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1). Победный гол на счету Давида Кампфа.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Виннипег» — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1) Голы: Нюландер — 6 (Густафссон, Мерфи), 2:51 — 1:0. Густафссон — 6 (Нюландер, Хаймор), 14:11 — 2:0. Шайфли — 23 (Элерс, Сбиса), 38:17 — 2:1. Кемпф — 7 (Дак, Дебринкэт), 49:29 — 3:1. Саад — 13 (Карпентер, Кейн), 54:14 — 4:1. Лайне — 16 (Пионк, Уилер), 57:51 — 4:2. Кубалик — 21 (п.в., Тэйвз, Мерфи), 58:26 — 5:2Вратари: Ленер — Хеллебайк (57:23 — 57:51, 58:09 — 58:26)Штраф: 12-6Броски: 33 (8+14+11) — 38 (8+20+10)

«Чикаго» (54 очка) — десятый на Западе, «Виннипег» (54) — девятый.