НХЛ. Пять очков Панарина, дубль Овечкина и гол Барбашева

«Монреаль» — «Калгари» 2:0

Шайбы Джордана Уила и Райана Пилинга принесли «Монреалю» домашнюю победу над «Калгари» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). «Канадиенс» после серии из восьми поражений добыл уже вторую победу подряд. Победная серия «Флэймз» прервалась на отметке в пять матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Калгари» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Голы: Уил — 5 (Питри, Уис), 13:30 — 1:0. Пелинг — 1, 49:45 — 2:0Вратари: Прайс — Риттих (56:06)Штраф: 4-6Броски: 37 (17+15+5) — 31 (7+9+15)

«Монреаль» (47 очков) — 13-й на Востоке, «Калгари» (55) — четвертый на Западе.

«Монреаль» — «Калгари» 2:0

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 6:2

«Рейнджерс» победил «Айлендерс» со счетом 6:2 (1:1, 2:0, 3:1). Главным героем встречи стал Артемий Панарин, который набрал пять очков — на его счету 2 гола и 3 результативные передачи. Еще три (1+2) очка в составе победителей набрал Йеспер Фаст.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 6:2 (1:1, 2:0, 3:1) Голы: Эберле — 5 (Нельсон), 0:18 — 0:1. Фаст — 8 (Панарин, Шей), 8:14 — 1:1. Крайдер — 15 (Панарин, Шей), 25:06 — 2:1. Фокс — 6 (Фаст, Панарин), 31:11 — 3:1. Панарин — 25, 40:49 — 4:1. Панарин — 26 (Стром, Фаст), 48:54 — 5:1. Труба — 7 (бол., Фокс, Хитил), 50:15 — 6:1. Нельсон — 16 (бол., Эберле, Брассар), 52:48 — 6:2Вратари: Георгиев — Варламов (Грайсс, 50:15)Штраф: 50-38Броски: 36 (17+8+11) — 34 (7+16+11)

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» идет на 11 месте, «Айлендерс» — четвертый.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 6:2

«Вашингтон» — «Каролина» 2:0

Благодаря дублю Александра Овечкина «Вашингтон» дома переиграл «Каролину» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). Илья Самсонов впервые в карьере сыграл на ноль, он отразил 23 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Каролина» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Голы: Овечкин — 27 (Уилсон), 11:58 — 1:0. Овечкин — 28 (бол., Врана, Карлсон), 17:18 — 2:0Вратари: Самсонов — Мразек (56:46 — 58:11, 58:33 — 59:51)Штраф: 6-12Броски: 30 (14+5+11) — 23 (6+10+7)

«Вашингтон» с 67 очками лидирует в Восточной конференции, «Каролина» (56) — шестая.

«Вашингтон» — «Каролина» 2:0

«Филадельфия» — «Бостон» 6:5 ОТ

«Филадельфия» в домашнем матче в серии буллитов победила «Бостон» — 6:5 Б (1:2, 3:3, 1:0, 0:0, 1:0). Отметим, в середине встречи хозяева уступали со счета 2:5, но смогли отыграться.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Шон Кутюрье, набравший три (1+2) очка. Трэвис Санхейм оформил дубль. У «Бостона» дубль оформил Давид Крейчи. Лидер снайперской гонки Давид Пастрняк забил очередной гол.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Бостон» — 6:5 Б (1:2, 3:3, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Бьорк — 7 (Дебраск), 4:15 — 0:1. Крейчи — 10 (бол., Хейнен, Койл), 16:49 — 0:2. Хэйс — 14 (бол., Конекны, ван Римсдайк), 18:22 — 1:2. Пастрняк — 36 (Маршан, Бержерон), 20:33 — 1:3. Санхейм — 6 (Кутюрье, Ворачек), 21:12 — 2:3. Койл — 9 (Хейнен, Карло), 24:50 — 2:4. Крейчи — 11 (Бьорк, Дебраск), 27:21 — 2:5. Кутюрье — 13 (Ворачек, Нисканен), 33:12 — 3:5. Буннамэн — 1 (Фридман, Хегг), 34:46 — 4:5. Санхейм — 7 (Майерс, Кутюрье), 52:58 — 5:5Победный буллит: КонекныВратари: Харт — ГалакШтраф: 8-10Броски: 39 (12+15+8+4) — 31 (14+6+8+3)

В турнирной таблице Восточной конфренции «Бостон» с 66 очками идет вторым, «Филадельфия» (54) — восьмая.

«Филадельфия» — «Бостон» 6:5 ОТ

«Сент-Луис» — «Анахайм» 4:1

«Сент-Луис» на своем льду победил «Анахайм» со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Один из голов в составе победителей забил Иван Барбашев.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Анахайм» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Голы: Стин — 3 (Бортуццо, Шенн), 7:53 — 1:0. Комтуа — 5, 15:23 — 1:1. Бозак — 11 (Макичерн, Томас), 22:21 — 2:1. Шворц — 16 (бол., Шенн, Пьетранджело), 29:41 — 3:1. Барбашев — 7, 50:29 — 4:1Вратари: Аллен — ГибсонШтраф: 6-4Броски: 34 (5+22+7) — 21 (5+10+6)

«Сент-Луис» — лидер Западной конференции, «Анахайм» — последний.