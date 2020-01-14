«Куньлунь» — «Сибирь»: счет матча 4:5 Б, обзор голов

нанесла поражениев выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Пекине, завершилась со счетом 5:4 Б (1:1, 1:0, 2:3, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Алексей Яковлев (14 минута), Егор Миловзоров (25), Юусо Пуустинен (51) и Илья Морозов (56). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Миловзоров.

У проигравших дубль оформил Деванте Смит-Пелли (42 и 49). Также отличились Спенсер Фу (15) и Хантер Шинкарук (43).

Для новосибирской команды эта победа стала четвертой подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:5 Б (1:1, 0:1, 3:2, 0:0, 0:1) Голы: Яковлев — 5 (Чесалин, Тимашов), 13:38 — 0:1. Фу — 8 (Шинкарук), 14:26 — 1:1. Миловзоров — 13 (бол., Шаров, Комаров), 24:32 — 1:2. Смит-Пелли — 4 (Кейн), 41:47 — 2:2. Шинкарук — 2 (Смит-Пелли, Уэрек), 42:40 — 3:2. Смит-Пелли — 5 (Йип, Крэкнелл), 48:17 — 4:2. Пуустинен — 15 (Шаров, Руохомаа), 50:29 — 4:3. Морозов — 4 (Пуустинен, Руохомаа), 55:53 — 4:4Победный буллит: МиловзоровВратари: Грубец — Красиков (Сятери, 42:40)Штраф: 8 — 6Броски: 30 (11+4+9+6) — 39 (14+12+13+0)

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает пятое место (55 очков), а «Куньлунь» — восьмое (51 очко). 0