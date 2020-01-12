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    «Спартак» победил «Динамо» в Минске

    Хоккей КХЛ Спартак Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» одержал победу над минским «Динамо» (5:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
    «Спартак»

    В составе победителей шайбы забросили Михаил Юньков (8-я минута), Каспарс Даугавиньш (17), Иван Вишневский (22) и Анатолий Никонцев (26, 58).

    За белорусскую команду точным броском отличился Райан Спунер (46).

    «Спартак» набрал 60 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

    «Динамо», потерпевшее 15-е поражение в последних 17 встречах сезона, с 32 очками занимает на «Западе» 12-е место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
    Голы: Юньков — 7 (Никонцев), 7:52 — 0:1. Даугавиньш — 10 (Хохлачев, Галимов), 16:25 — 0:2. Д. Вишневский — 8 (Рылов, Даугавиньш), 20:32 — 0:3. Никонцев — 6 (бол., Хохлачев, И. Вишневский), 25:27 — 0:4. Спунер — 7 (Принс, Аносов), 45:37 — 1:4. Никонцев — 7 (бол., Хохлачев, И. Вишневский), 57:10 — 1:5Вратари: Тэйлор (Толопило, 20:32) — ГудачекБроски: 21 (5+12+4) — 25 (8+6+11)Штраф: 12 — 12
    Нижнекамский «Нефтехимик» потерпел домашнее поражение от «Витязя» со счетом 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).

    За хозяев отличились Павел Порядин и Зият Пайгин на 38-й и 53-й минутах.

    В составе «Витязя» голы на счету Алексея Макеева (17-я), Павла Вафоломеева (24-я) и Куинтона Хаудена (44-я).

    «Нефтехимик» в турнирной таблице Восточной конференции занимает 10-е место, набрав 41 очков в 48 встречах. «Витязь» идет седьмым на Западе (53 очка в 46 играх).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
    Голы: Макеев — 11, 16:42 — 0:1. Варфоломеев — 3 (Чернов), 23:18 — 0:2. Порядин — 11 (Шиксатдаров, Уайт), 37:54 — 1:2. Хауден — 9 (Моисеев), 43:02 — 1:3. Пайгин — 5 (Куликов, Брынцев), 52:31 — 2:3Вратари: Барулин (56:25 — 59:19) — ЕжовБроски: 37 (14+9+14) — 21 (10+6+5)Штраф: 10 — 8
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