«Спартак» победил «Динамо» в Минске

Московскийодержал победу над минским(5:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Юньков (8-я минута), Каспарс Даугавиньш (17), Иван Вишневский (22) и Анатолий Никонцев (26, 58).

За белорусскую команду точным броском отличился Райан Спунер (46).

«Спартак» набрал 60 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

«Динамо», потерпевшее 15-е поражение в последних 17 встречах сезона, с 32 очками занимает на «Западе» 12-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) Голы: Юньков — 7 (Никонцев), 7:52 — 0:1. Даугавиньш — 10 (Хохлачев, Галимов), 16:25 — 0:2. Д. Вишневский — 8 (Рылов, Даугавиньш), 20:32 — 0:3. Никонцев — 6 (бол., Хохлачев, И. Вишневский), 25:27 — 0:4. Спунер — 7 (Принс, Аносов), 45:37 — 1:4. Никонцев — 7 (бол., Хохлачев, И. Вишневский), 57:10 — 1:5Вратари: Тэйлор (Толопило, 20:32) — ГудачекБроски: 21 (5+12+4) — 25 (8+6+11)Штраф: 12 — 12

Нижнекамскийпотерпел домашнее поражение отсо счетом 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).

За хозяев отличились Павел Порядин и Зият Пайгин на 38-й и 53-й минутах.

В составе «Витязя» голы на счету Алексея Макеева (17-я), Павла Вафоломеева (24-я) и Куинтона Хаудена (44-я).

«Нефтехимик» в турнирной таблице Восточной конференции занимает 10-е место, набрав 41 очков в 48 встречах. «Витязь» идет седьмым на Западе (53 очка в 46 играх).