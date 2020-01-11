«Авангард» на выезде обыграл «Барыс»

«Авангард»
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Хозяева потерпели поражение и прервали свою 2-матчевую победную серию. Благодаря победе «Авангард» обошел «Барыс» в турнирной таблице и вышел на второе место на Востоке.
У гостей передачей и результативным броском отметился Павел Дедунов. Вратарь гостей Игорь Бобков продолжил «сухую» серию, состоящую из пяти игр.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Авангард» (Омск) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Дедунов — 6 (Потапов), 1:10 — 0:1. Войнов — 10 (Дедунов, Потапов), 53:02 — 0:2. Клинкхаммер — 10 (п.в.), 59:44 — 0:3Вратари: Паскуале (58:09 — 59:44) — БобковБроски: 25 (8+13+4) — 34 (10+14+10)