«Авангард» на выезде обыграл «Барыс»

В рамках матча регулярного чемпионата КХЛнас своем льду «всухую» уступилсо счетом 0:3.

Хозяева потерпели поражение и прервали свою 2-матчевую победную серию. Благодаря победе «Авангард» обошел «Барыс» в турнирной таблице и вышел на второе место на Востоке.

У гостей передачей и результативным броском отметился Павел Дедунов. Вратарь гостей Игорь Бобков продолжил «сухую» серию, состоящую из пяти игр.