Светлов: После серии поражений эта победа была особенно важна для нас

Главный тренер «Адмирала»поделился впечатлениями после победы над(2:1).

«Я доволен игрой команды. Мы быстро забили два гола и сумели удержать победный счет. Ребята сыграли самоотверженно, проявили характер. После серии поражений эта победа была особенно важна для нас.

Травма финского голкипера Юхо Олкинуора — большая потеря для команды. Конечно, нам тяжело, когда выбывают из строя ключевые игроки.

Ведь кроме основного вратаря мы потеряли одного из лучших защитников Кирилла Дьякова и нападающего Василия Стрельцова.

Но к нам пришло пополнение из высшей лиги, ребята сейчас вливаются в коллектив и, надеюсь, помогут нам.

Что же касается Юхо, то, думаю, через полторы — две недели он приступит к тренировкам с командой. А далее — посмотрим на его состояние», — приводит слова Светлова «Матч ТВ». 0