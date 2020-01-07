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    Светлов: После серии поражений эта победа была особенно важна для нас

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    Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился впечатлениями после победы над «Торпедо» (2:1).

    Сергей Светлов
    Сергей Светлов

    «Я доволен игрой команды. Мы быстро забили два гола и сумели удержать победный счет. Ребята сыграли самоотверженно, проявили характер. После серии поражений эта победа была особенно важна для нас.

    Травма финского голкипера Юхо Олкинуора — большая потеря для команды. Конечно, нам тяжело, когда выбывают из строя ключевые игроки.

    Ведь кроме основного вратаря мы потеряли одного из лучших защитников Кирилла Дьякова и нападающего Василия Стрельцова.

    Но к нам пришло пополнение из высшей лиги, ребята сейчас вливаются в коллектив и, надеюсь, помогут нам.

    Что же касается Юхо, то, думаю, через полторы — две недели он приступит к тренировкам с командой. А далее — посмотрим на его состояние», — приводит слова Светлова «Матч ТВ». 0

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