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    Панарин примет участие в Матче звёзд НХЛ—2020

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Национальная хоккейная лига объявила составы команд на Матч всех звезд, который пройдет в конце января в Сент-Луисе.

    Артемий Панарин
    Артемий Панарин

    Столичный дивизион: Кайл Палмиери («Нью-Джерси»), Мэтью Барзал («Айлендерс»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Трэвис Конекны («Филадельфия»), Джейк Гюнтцель («Питтсбург»), Джон Карлсон («Вашингтон), Дуги Хэмилтон (»Калгари«), Сет Джонс (»Коламбус«), Йоонас Корписало (»Коламбус«), Брэйден Холтби (»Вашингтон«).

    Атлантический дивизион: Остон Мэттьюс (»Торонто«), Давид Пастрняк (»Бостон«), Джек Айкел (»Баффало«), Тайлер Бертуцци (»Детройт«), Энтони Дюклер (»Оттава«), Виктор Хедман (»Тампа«), Ши Уэбер (»Монераль«), Туукка Раск (»Бостон«), Фредрик Андерсен (»Торонто«).

    Тихоокеанский дивизион: Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль (оба — "Эдмонтон"), Анже Копитар (»Лос-Анджелес«), Логан Кутюр (»Сан-Хосе«), Элиас Петтерссон (»Ванкувер«), Якуб Сильверберг (»Анахайм«), Мэттью Ткачак (»Калгари«), Марк Джиордано (»Калгари«), Дарси Кюмпер (»Аризона«).

    Центральный дивизион: Патрик Кэйн (»Чикаго«), Натан Маккиннон (»Кололрадо«), Тайлер Сегин (»Даллас«), Райан О'Райлли (»Сент-Луис«), Марк Шайфли (»Виннипег«), Алекс Пьетранджело (»Сент-Луис«), Роман Йоси (»Нэшвилл«), Джордан Биннингтон (»Сент-Луис«), Коннор Хеллебайк (»Виннипег«). 0

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