СКА на выезде победил «Сибирь»

Питерскийодержал победу над новосибирской(2:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Андрей Кузьменко (47-я минута) и Владимир Ткачев (60, п.в.)

Голкипер армейцев Алексей Мельничук отразил 36 бросков и записал на свой счет четвертый «сухой» матч в текущем сезоне. Также в активе вратаря результативная передача.

СКА набрал 60 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы Западной конференции, «Сибирь» с 45 очками занимает седьмую строчку на «Востоке».

В следующем матче СКА в гостях сыграет против «Северстали», а «Сибирь» на своем льду встретится с «Куньлунем».