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    СКА на выезде победил «Сибирь»

    Хоккей КХЛ СКА Сибирь Прогнозы на КХЛ
    Питерский СКА одержал победу над новосибирской «Сибирью» (2:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Андрей Кузьменко (47-я минута) и Владимир Ткачев (60, п.в.)

    Голкипер армейцев Алексей Мельничук отразил 36 бросков и записал на свой счет четвертый «сухой» матч в текущем сезоне. Также в активе вратаря результативная передача.

    СКА набрал 60 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы Западной конференции, «Сибирь» с 45 очками занимает седьмую строчку на «Востоке».

    В следующем матче СКА в гостях сыграет против «Северстали», а «Сибирь» на своем льду встретится с «Куньлунем».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
    Голы: Кузьменко — 6 (Мельничук, Бенгтссон), 46:01 — 0:1. Ткачев — 9 (п.в., Барабанов), 59:23 — 0:2Вратари: Красиков (58:46 — 59:23) — МельничукБроски: 36 (8+17+11) — 36 (14+10+12)Штраф: 2 — 6
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