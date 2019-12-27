СКА на выезде победил «Сибирь»

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Андрей Кузьменко (47-я минута) и Владимир Ткачев (60, п.в.)
Голкипер армейцев Алексей Мельничук отразил 36 бросков и записал на свой счет четвертый «сухой» матч в текущем сезоне. Также в активе вратаря результативная передача.
СКА набрал 60 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы Западной конференции, «Сибирь» с 45 очками занимает седьмую строчку на «Востоке».
В следующем матче СКА в гостях сыграет против «Северстали», а «Сибирь» на своем льду встретится с «Куньлунем».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Кузьменко — 6 (Мельничук, Бенгтссон), 46:01 — 0:1. Ткачев — 9 (п.в., Барабанов), 59:23 — 0:2Вратари: Красиков (58:46 — 59:23) — МельничукБроски: 36 (8+17+11) — 36 (14+10+12)Штраф: 2 — 6