ЦСКА на выезде разгромил «Витязь»

В составе победителей дубль оформил Михаил Григоренко, еще по разу отличились Марио Кемпе, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский и Мэт Робинсон.
Единственный гол за клуб из Подольска записал на свой счет Александр Семин.
Для команды Игоря Никитина это пятая победа подряд.
«Витязь» с 47 очками располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА — первое место и 57 баллов.
В следующем туре ЦСКА 24 декабря у себя дома примет магнитогорский «Металлург». «Витязю» четырьмя днями позже вновь предстоит сыграть с армейцами.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — ЦСКА (Москва) — 1:6 (1:0, 0:3, 0:3)
Голы: Семин — 12 (бол., Ержабек, Макеев), 2:58 — 1:0. Кемпе — 2 (бол., Вей, Григоренко), 25:05 — 1:1. Григоренко — 10 (бол., Кемпе, Нестеров), 26:05 — 1:2. Карнаухов — 3 (Слепышев, Киселевич), 27:15 — 1:3. Толчинский — 4, 42:39 — 1:4. Григоренко — 11 (Капризов, Вей), 54:02 — 1:5. Робинсон — 1, 56:28 — 1:6Вратари: Ежов — СорокинБроски: 24 (9+8+7) — 46 (12+19+15)Штраф: 30 — 2