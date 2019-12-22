ЦСКА на выезде разгромил «Витязь»

Московскийодержал гостевую победу над(6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Михаил Григоренко, еще по разу отличились Марио Кемпе, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский и Мэт Робинсон.

Единственный гол за клуб из Подольска записал на свой счет Александр Семин.

Для команды Игоря Никитина это пятая победа подряд.

«Витязь» с 47 очками располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА — первое место и 57 баллов.

В следующем туре ЦСКА 24 декабря у себя дома примет магнитогорский «Металлург». «Витязю» четырьмя днями позже вновь предстоит сыграть с армейцами.