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    НХЛ. 400 шайба Малкина, гол Свечникова в стиле лакросс и передача Проворова

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 декабря

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    «Торонто» — «Баффало» 5:3

    «Торонто» победил «Баффало» в домашнем матче — 5:3 (1:0, 2:0, 2:3). Российский нападающий канадцев Илья Михеев в концовке забросил в пустые ворота, когда его команда играла в меньшинстве. Это его шестой гол в этом сезоне.

    «Торонто» с 38 очками идет восьмым на Востоке, «Баффало» (39) — седьмой там же.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Баффало»
    Голы: Готье — 4, 2:30 — 1:0. Мэттьюс — 20 (Райлли, Марнер), 24:47 — 2:0. Мэттьюс — 21 (Нюландер, Бэрри), 37:39 — 3:0. Далин — 2 (бол., Айкел, Улофссон), 41:29 — 3:1. Тимашов — 3 (Бэрри, Готье), 44:58 — 4:1. Айкел — 24 (Улофссон, Райнхарт), 46:30 — 4:2. Окпосо — 4 (Шири, Далин), 54:41 — 4:3. Михеев — 6 (мен., п.в.), 57:26 — 5:3Вратари: Андерсен — Улльмарк (56:48 — 57:26, 58:53)Штраф: 4-2Броски: 33 (11+13+9) — 30 (5+10+15)

    «Торонто» — «Баффало» 5:3

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нэшвилл» 3:8

    «Нью-Йорк Айлендерс» потерпели разгромное домашнее поражение от «Нэшвилла» со счетом 3:8 (0:1, 3:4, 0:3). Отметим, что по ходу встречи «островитяне» вели — 3:1, но пропустили семь голов подряд. Самым результативным у победителей стал Крэйг Смит, набравший 3 (2+1) очка. Российский форвард «Предаторз» Яков Тренин отметился голевой передачей, набрав второе очко в сезоне. Семен Варламов вышел на третий период, поменяв в воротах «Айлендерс» Томаса Грайсса, и пропустил 3 гола с 9 бросков.

    «Нью-Йорк Айлендерс» (46 очков) — третий на Востоке, «Нэшвилл» (37) — девятый на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Нэшвилл» — 3:8 (0:1, 3:4, 0:3)
    Голы: Смит — 3 (Бонино), 4:39 — 0:1. Нельсон — 12, 22:55 — 1:1. Брассар — 8 (бол., Бовилье, Пулок), 24:43 — 2:1. Сизикас — 5 (мен., Мэйфилд), 28:11 — 3:1. Форсберг — 12 (бол., Экхольм, Смит), 28:38 — 3:2. Смит — 4 (Террис), 30:58 — 3:3. Бонино — 13 (Экхольм), 38:24 — 3:4. Гримальди — 5 (Форсберг), 39:12 — 3:5. Ярнкрок — 12 (Джохансен, Тренин), 48:59 — 3:6. Йоси — 10 (бол., Эллис, Ярнкрок), 51:36 — 3:7. Джохансен — 7 (Эллис, Йоси), 54:08 — 3:8Вратари: Грайсс (Варламов, 40:00) — РиннеШтраф: 34-18Броски: 30 (12+11+7) — 24 (6+9+9)

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нэшвилл» 3:8

    «Филадельфия» — «Анахайм» 4:1

    «Филадельфия» прервала 3-матчевую серию поражений, на своем льду переиграв «Анахайм» со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился голевой передачей.

    «Филадельфия» с 41 баллом расположилась на шестом месте на Востоке, «Анахайм» (32) — 14-й на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Анахайм» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
    Голы: Жиру — 11 (Конекны, Кутюрье), 20:55 — 1:0. Каше — 1 (Санхейм, Фрост), 24:14 — 2:0. Ракелль — 10 (бол., Линдхольм, Сильверберг), 36:33 — 2:1. Ворачек — 7, 44:11 — 3:1. Кутюрье — 9 (п.в., Проворов, Жиру), 59:52 — 4:1Вратари: Харт — Гибсон (57:32 — 58:45, 59:02 — 59:52)Штраф: 17-11Броски: 31 (12+12+7) — 41 (16+12+13)

    «Филадельфия» — «Анахайм» 4:1

    «Тампа-Бэй» — «Оттава» 4:3 ОТ

    «Тампа» на своем льду в овертайме переиграла «Оттаву» — 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0). Победный гол на счету Энтони Чирелли. Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой.

    «Тампа-Бэй» (37 очков) — девятая на Востоке, «Оттава» (31) — 14-я там же.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа» — «Оттава» — 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Кучеров, 07:27 — 1:0; Боровецки (Тирни, Наместников), 11:05 — 1:1; Пакетт (Гурд, Марун), 17:22 — 2:1; Пойнт (Стэмкос), 23:32 — 3:1; Браун (Бреннстрем, Тирни), 24:01 — 3:2; Дюклер, 35:46 — 3:3; Чирелли (Пойнт), 64:47 — 4:3

    «Тампа-Бэй» — «Оттава» 4:3 ОТ

    «Бостон» — «Лос-Анджелес» 3:4 ОТ

    «Лос-Анджелес» на выезде по итогам овертайма победил «Бостон» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0). Победный гол в провел Анже Копитар. Форвард «королей» Николай Прохоркин отметился голевой передачей.

    «Бостон» с 49 баллами идет вторым на Востоке, «Лос-Анджелес» (33) — 13-й на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Лизотт — 4 (бол., Картер, Тоффоли), 2:17 — 0:1. Хейнен — 6 (бол., Маршан, Пастрняк), 19:01 — 1:1. Кемпе — 5 (мен.), 22:45 — 1:2. Бержерон — 11 (Краг), 30:44 — 2:2. Карло — 3 (Дебраск, Хейнен), 41:24 — 3:2. Рой — 4 (Прохоркин), 57:59 — 3:3. Копитар — 14 (Даути), 63:23 — 3:4Вратари: Раск — Куик (57:54 — 57:59)Штраф: 2-6Броски: 40 (11+10+16+3) — 27 (7+10+8+2)

    «Бостон» — «Лос-Анджелес» 3:4 ОТ

    «Детройт» — «Коламбус» 3:5

    «Коламбус» на выезде переиграл «Детройт» со счетом 5:3 (2:2, 1:1, 2:0). Защитник «Блю Джекетс» Владислав Гарвиков результативными действиями не отметился.

    «Детройт» (21) — 16-й на Востоке, «Коламбус» (34) — 13-й там же.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Коламбус» — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
    Голы: Эрне — 1 (Нильсен, Перлини), 5:11 — 1:0. Аткинсон — 9 (Дюбуа, Джонс), 11:02 — 1:1. Бьоркстранд — 10 (Нюквист, Дженнер), 12:06 — 1:2. Эрне — 2 (Гленденинг, Боуи), 17:17 — 2:2. Бертуцци — 12 (бол., Ларкин, Гронек), 21:58 — 3:2. Стенлунд — 1 (бол., Аткинсон, Джонс), 26:54 — 3:3. Дюбуа — 11 (Тексье), 41:19 — 3:4. Нюквист — 8 (п.в., Бьоркстранд), 59:53 — 3:5Вратари: Бернье (58:36 — 59:53) — Корписало (10:44 — 11:02)Штраф: 4-6Броски: 21 (4+6+11) — 39 (13+14+12)

    «Детройт» — «Коламбус» 3:5

    «Виннипег» — «Каролина» 3:6

    «Каролина» уверенно победила «Виннипег» в выездном матче — 6:3 (1:1, 4:1, 1:1). Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников отметился «лакрос-голом». Он эффектным образом сделал счет 3:2. Находясь за воротами, он поднял шайбу на крюке клюшки и забросил в девятку ворот.

    «Виннипег» (42) — третий на Западе, «Каролина» (44) — четвертая в Восточной конференции.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Каролина» — 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)
    Голы: Валлмарк — 5 (бол., Нидеррайтер, Дзингел), 18:23 — 0:1. Рословик — 7 (Элерс, Уилер), 19:52 — 1:1. Ахо — 19 (Терявяйнен, Славин), 28:39 — 1:2. Лайне — 11 (Болье), 32:18 — 2:2. Свечников — 14, 33:10 — 2:3. Ахо — 20 (Нидеррайтер, Хэмилтон), 36:46 — 2:4. Стаал — 4 (бол., Ахо, Хэмилтон), 38:43 — 2:5. Стаал — 5 (Хэмилтон, Фегеле), 43:16 — 2:6. Шайфли — 16 (бол., Уилер, Пионк), 52:02 — 3:6Вратари: Хеллебайк (Броссуа, 40:00, 56:41 — 58:53) — МразекШтраф: 4-4Броски: 33 (13+9+11) — 28 (11+12+5)

    «Виннипег» — «Каролина» 3:6

    «Калгари» — «Питтсбург» 1:4

    «Питтсбург» одержал третью победу подряд, одолев на выезде «Калгари» со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин сделал результативную передачу и отметился голом в пустые ворота. Это его девятая шайба в этом сезоне и 400 в карьере в НХЛ.

    «Калгари» (40 очков) — восьмой на Западе, «Питтсбург» (44) — пятый на Востоке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Питтсбург» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
    Голы: Годро — 10 (Ридер, Баклунд), 16:05 — 1:0. Марино — 4 (Петтерссон, Кахун), 32:13 — 1:1. Раст — 13 (Летанг, Малкин), 33:35 — 1:2. Малкин — 9 (п.в., Раст, Марино), 58:02 — 1:3. Летанг — 8 (п.в.), 58:22 — 1:4Вратари: Тэлбот (57:30 — 58:02, 58:15 — 58:22) — ДжерриШтраф: 6-2Броски: 34 (17+9+8) — 33 (6+16+11)

    «Калгари» — «Питтсбург» 1:4

    «Ванкувер» — «Монреаль» 1:3

    «Ванкувер» на своем льду уступил «Монреалю» со счетом 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Монреаль» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Годетт (Майерс, Ливо), 18:21 — 1:0; Казинс (Доми, Армиа), 28:05 — 1:1; Татар (Дано, Галлахер), 41:51 — 1:2; Уэбер (Армиа, Доми), 43:25 — 1:3

    «Вегас» — «Миннесота» 3:2

    «Вегас» дома победил «Миннесоту» со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). В составе победителей отличились Чендлер Стивенсон, Ши Теодор и Томаш Носек. У проигравших голы забили Матс Цуккарелло и Зак Паризе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Миннесота» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
    Голы: Цуккарелло (Стаал, Дамба), 19:20 — 0:1; Стивенсон (Стоун, Пасиоретти), 31:22 — 1:1; Теодор (Стоун), 39:50 — 2:1; Носек (Каррье), 46:16 — 3:1; Паризе (Фиала, Сутер), 58:45 — 3:2

    «Сан-Хосе» — «Аризона» 2:3

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