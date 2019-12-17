НХЛ. Ассист Радулова, 29 сэйвов Бобровского, голы Анисимова и Панарина

«Даллас» — «Эдмонтон» — 1:2
Самым результативным игроком встречи стал форвард «нефтяников» Коннор Макдэвид, набравший 2 (0+2) очка.
На счету Александра Радулова результативная передача, показатель полезности «+1», 5 бросков в створ, 2 силовых приема и блок-шот за 19.51 на льду. У Дениса Гурьянова «-1» и 2 силовых приема за 7.40.
«Сент-Луис» — «Колорадо» — 5:2
В составе «блюзменов» хет-трик оформил Дэвид Перрон. Иван Барбашев и Владимир Тарасенко не играли из-за травм.
На счету Валерия Ничушкина показатель полезности «-1», бросок в створ и 5 силовых приемов за 13.06. У Никиты Задорова «-3» и 3 силовых приема за 22.54.
«Сент-Луис» с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Колорадо» (45) — на второй позиции.
«Флорида» — «Оттава» — 6:1
Хет-трик оформил Ноэль Аккьяри. На счету Джонатана Юбердо четыре результативные передачи. У Евгения Дадонова показатель полезности «-1» и бросок в створ за 17.29 на льду (5.29 — в большинстве). Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30.
На счету Артема Анисимова гол и 3 броска за 15.08. У Владислава Наместникова «-1», 4 минуты штрафа, бросок и блок-шот за 12.37 (3.08 — в меньшинстве).
«Коламбус» — «Вашингтон» — 3:0
Дубль оформил Оливер Бьоркстранд. На счету Владислава Гаврикова показатель полезности «+3», бросок в створ и блок-шот за 21.36 на льду (4.46 — в меньшинстве).
На счету Александра Овечкина «-2», 9 бросков и силовой прием за 24.51 (7.29 — в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1» и бросок за 22.05 (5.22 — в большинстве). У Дмитрия Орлова бросок, силовой прием и блок-шот за 24.33. Илья Самсонов остался на скамейке запасных.
«Рейнджерс» — «Нэшвилл» — 2:5
В составе победителей 4 (2+2) очка набрал защитник Роман Йоси. На счету Якова Тренина 3 броска в створ за 7.49 на льду.
У Артемия Панарина гол, показатель полезности «-1», 4 броска и блок-шот за 24.21 (7.15 — в большинстве). У Павла Бучневича 2 минуты штрафа, 6 бросков, силовой прием и блок-шот за 16.10 . Александр Георгиев отразил 19 бросков из 22.