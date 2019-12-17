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    НХЛ. Ассист Радулова, 29 сэйвов Бобровского, голы Анисимова и Панарина

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 декабря

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    Панарин продолжил результативную серию
    Панарин продолжил результативную серию
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    «Даллас» — «Эдмонтон» — 1:2

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «нефтяников» Коннор Макдэвид, набравший 2 (0+2) очка.

    На счету Александра Радулова результативная передача, показатель полезности «+1», 5 бросков в створ, 2 силовых приема и блок-шот за 19.51 на льду. У Дениса Гурьянова «-1» и 2 силовых приема за 7.40.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Эдмонтон» — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Кассиан — 12 (Макдэвид, Нерс), 8:07 — 0:1. Драйзайтль — 21 (бол., Чейссон, Макдэвид), 14:13 — 0:2. Сегин — 7 (Павелски, Радулов), 57:23 — 1:2Вратари: Бишоп (57:02 — 57:23, 57:43) — Коскинен

    «Сент-Луис» — «Колорадо» — 5:2

    В составе «блюзменов» хет-трик оформил Дэвид Перрон. Иван Барбашев и Владимир Тарасенко не играли из-за травм.

    На счету Валерия Ничушкина показатель полезности «-1», бросок в створ и 5 силовых приемов за 13.06. У Никиты Задорова «-3» и 3 силовых приема за 22.54.

    «Сент-Луис» с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Колорадо» (45) — на второй позиции.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Колорадо» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
    Голы: Перрон — 13 (О`Райлли, Сундквист), 18:51 — 1:0. Кадри — 11 (Грэйвс), 20:55 — 1:1. Рантанен — 9 (бол., Жирар, Маккиннон), 29:35 — 1:2. Перрон — 14 (бол., Пьетранджело, Шворц), 38:47 — 2:2. Данн — 5 (Бозак, Фольк), 39:23 — 3:2. Киру — 1, 51:24 — 4:2. Перрон — 15 (п.в., Сундквист, О`Райлли), 56:05 — 5:2Вратари: Биннингтон — Грубауэр (55:47 — 56:06)Штраф: 6 — 8Броски: 36 (15+9+12) — 28 (6+13+9)Штраф: 12 — 6

    «Флорида» — «Оттава» — 6:1

    Хет-трик оформил Ноэль Аккьяри. На счету Джонатана Юбердо четыре результативные передачи. У Евгения Дадонова показатель полезности «-1» и бросок в створ за 17.29 на льду (5.29 — в большинстве). Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30.

    На счету Артема Анисимова гол и 3 броска за 15.08. У Владислава Наместникова «-1», 4 минуты штрафа, бросок и блок-шот за 12.37 (3.08 — в меньшинстве).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Оттава» — 6:1 (1:0, 5:1, 0:0)
    Голы: Аккьяри — 6 (Яндл, Юбердо), 9:42 — 1:0. Аккьяри — 7 (Юбердо), 21:18 — 2:0. Анисимов — 5 (Эннис, Л. Браун), 22:05 — 2:1. Барков — 11 (бол., Юбердо), 25:41 — 3:1. Аккьяри — 8 (Уигар, Экблад), 30:33 — 4:1. Матесон — 2 (Юбердо), 35:06 — 5:1. Тонинато — 3 (Экблад), 39:28 — 6:1Вратари: Бобровский — НильссонШтраф: 8 — 16Броски: 31 (12+13+6) — 30 (11+9+10)

    «Коламбус» — «Вашингтон» — 3:0

    Дубль оформил Оливер Бьоркстранд. На счету Владислава Гаврикова показатель полезности «+3», бросок в створ и блок-шот за 21.36 на льду (4.46 — в меньшинстве).

    На счету Александра Овечкина «-2», 9 бросков и силовой прием за 24.51 (7.29 — в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1» и бросок за 22.05 (5.22 — в большинстве). У Дмитрия Орлова бросок, силовой прием и блок-шот за 24.33. Илья Самсонов остался на скамейке запасных.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Вашингтон» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Робинсон — 4 (Тексье, Савар), 11:32 — 1:0. Бьоркстранд — 8 (Нюквист, Дженнер), 40:32 — 2:0. Бьоркстранд — 9 (Харрингтон, Пик), 48:46 — 3:0Вратари: Корписало — Холтби (54:57 — 55:33, 55:47 — 59:28)Штраф: 25 — 11Броски: 21 (14+2+5) — 30 (8+8+14)

    «Рейнджерс» — «Нэшвилл» — 2:5

    В составе победителей 4 (2+2) очка набрал защитник Роман Йоси. На счету Якова Тренина 3 броска в створ за 7.49 на льду.

    У Артемия Панарина гол, показатель полезности «-1», 4 броска и блок-шот за 24.21 (7.15 — в большинстве). У Павла Бучневича 2 минуты штрафа, 6 бросков, силовой прием и блок-шот за 16.10 . Александр Георгиев отразил 19 бросков из 22.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
    Голы: Гримальди — 4 (Йоси, Эллис), 10:36 — 0:1. Крайдер — 8 (Зибанежад), 11:10 — 1:1. Йоси — 8 (Хэмьюс, Террис), 30:16 — 1:2. Экхольм — 5 (Бонино), 35:23 — 1:3. Панарин — 20 (Зибанежад, Фокс), 57:18 — 2:3. Йоси — 9 (п.в.), 58:11 — 2:4. Эллис — 5 (п.в., Уотсон), 59:55 — 2:5Вратари: Георгиев (57:15 — 57:18, 58:05 — 58:11, 58:48 — 59:55) — СаросШтраф: 16 — 10Броски: 41 (15+13+13) — 24 (8+7+9)
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