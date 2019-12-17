«Динамо» в овертайме уступило «Йокериту»

Счет открыл форвард российского клуба Иван Игумнов. «Йокерит» сравнял счет благодаря точному броску Матти Савинайнена, а Виктор Лев принес победу финской команде в овертайме.
«Йокерит» выиграл пятый матч кряду и занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 47 очков.
Команда Владимира Крикунова уступила второй матч кряду и расположилась строчкой выше (47), опережая финский клуб по дополнительным показателям.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Игумнов — 3 (бол., Алексеев, Брюквин), 52:08 — 1:0. Савинайнен — 5 (бол., Лехтонен), 59:12 — 1:1. Лев — 2 (Норман), 61:27 — 1:2Вратари: Бочаров — Калниньш (58:19 — 59:12)Броски: 32 (5+16+11+0) — 33 (13+9+10+1)Штраф: 10 — 16