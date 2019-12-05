«Нефтехимик» дома обыграл «Трактор»

«Нефтехимик»
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В составе победителей отличились Зак Митчелл (4-я и 59-я минуты), Якоб Берглунд (26), Степан Захарчук (31), Ильдар Шиксатдаров (31) и Денис Казионов (60).
Челябинцы ответили результативными бросками Руслана Карлина (17), Эндрю Кэйлофа (28), Александра Авцина (50) и Томаша Гики (60).
«Нефтехимик» набрал 38 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. «Трактор» располагается на последней строчке с 26 очками.
Следующий матч нижнекамцы сыграют против «Салавата Юлаева», а «Трактор» отправится в гости в Магнитогорск к местному «Металлургу».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор» (Челябинск) — 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)
Голы: Митчелл — 9 (бол.), 3:32 — 1:0. Карлин — 1 (Бэйлен, Авцин), 16:52 — 1:1. Берглунд — 11 (Уайт, Атюшов), 25:26 — 2:1. Кейлоф — 7 (бол., Седлак, Гика), 27:14 — 2:2. Захарчук — 4 (бол., Казионов, Берглунд), 30:08 — 3:2. Шиксатдаров — 9 (Митчелл, Уайт), 30:44 — 4:2. Авцин — 3 (Щербак), 49:42 — 4:3. Митчелл — 10, 58:24 — 5:3. Гика — 8 (бол., Бэйлен, Щербак), 59:50 — 5:4. Казионов — 4 (п.в., Захарчук), 59:59 — 6:4Вратари: Барулин — Галимов (58:52 — 59:59)Броски: 31 (11+15+5) — 30 (9+9+12)Штраф: 14 — 12