«Нефтехимик» дома обыграл «Трактор»

Нижнекамскийодержал домашнюю победу над челябинским(6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Зак Митчелл (4-я и 59-я минуты), Якоб Берглунд (26), Степан Захарчук (31), Ильдар Шиксатдаров (31) и Денис Казионов (60).

Челябинцы ответили результативными бросками Руслана Карлина (17), Эндрю Кэйлофа (28), Александра Авцина (50) и Томаша Гики (60).

«Нефтехимик» набрал 38 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. «Трактор» располагается на последней строчке с 26 очками.

Следующий матч нижнекамцы сыграют против «Салавата Юлаева», а «Трактор» отправится в гости в Магнитогорск к местному «Металлургу».