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    Овечкин опоздал на третий период матча с «Сан-Хосе»

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    Форвард «Вашингтонf» Александр Овечкин опоздал на третий период матча НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2).

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    Болельщики в социальных сетях заметили, что 34-летний российский хоккеист пропустил четыре минуты заключительного периода.

    Как сообщает в Twitter журналистка Саманта Пелл, у россиянина возникли проблемы с коньком. Он сломал его в ходе разминки перед стартом третьего игрового отрезка. В итоге Овечкин появился на льду уже после начала периода.

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