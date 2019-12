Овечкин опоздал на третий период матча с «Сан-Хосе»

Форвард «Вашингтонf»опоздал на третий период матча НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2).

Болельщики в социальных сетях заметили, что 34-летний российский хоккеист пропустил четыре минуты заключительного периода.

Как сообщает в Twitter журналистка Саманта Пелл, у россиянина возникли проблемы с коньком. Он сломал его в ходе разминки перед стартом третьего игрового отрезка. В итоге Овечкин появился на льду уже после начала периода.

Ovechkin had problems with his skate. He broke it during warmups before the third period. https://t.co/mUzzQP5Ht6