«Салават Юлаев» прервал серию поражений, победив «Трактор»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Уфе, завершилась со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

По шайбе в составе победителей забросили Дмитрий Кугрышев (12 минута), Захар Арзамасцев (17), Филип Ларсен (26), Линус Умарк (33) и Владимир Жарков (48).

У проигравших отличились Лукаш Седлак (8) и Ник Бэйлен (21).

Для уфимцев эта победа стала первой после четырех поражений кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) Голы: Седлак — 11 (Виртанен), 7:11 — 0:1. Кугрышев — 8 (Кадейкин, Лисовец), 11:05 — 1:1. Арзамасцев — 4 (бол., Кадейкин, Кугрышев), 16:41 — 2:1. Бэйлен — 4 (бол., Гика, Седлак), 20:28 — 2:2. Ларсен — 7 (бол., Умарк), 25:39 — 3:2. Умарк — 8 (Маннинен, Ларсен), 32:41 — 4:2. Жарков — 3, 47:51 — 5:2Вратари: Кареев — Сухачев (Галимов, 37:35)Штраф: 8 — 12Броски: 41 (16+13+12) — 30 (10+10+10)

В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает третье место (42 очка), а «Трактор» — 12-е (26 очков). 0