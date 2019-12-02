НХЛ. «Миннесота» по буллитам одолела «Даллас», «Бостон» обыграл «Монреаль»

«Миннесота» — «Даллас» 3:2 Б

«Миннесота» по буллитам обыграла «Даллас» — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В основное время за «Уайлд» отличились Кевин Фиала и Зак Паризе. У «звезд» голы забили Йон Клингберг и Блэйк Комо. Победный буллит реализовал Микко Койву.

«Даллас» с 33 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Команда из Техаса потерпела третье поражение кряду. «Миннесота» (28) — 12-я.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Даллас» — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Фиала — 6 (бол., Койву, Паризе), 32:43 — 1:0. Клингберг — 2 (бол., Линделл, Бенн), 35:28 — 1:1. Комо — 3, 54:09 — 1:2. Паризе — 12 (бол., Фиала, Сперджен), 57:30 — 2:2Победный буллит: КойвуВратари: Стэлок — БишопШтраф: 6-6Броски: 29 (11+6+9+3) — 28 (8+8+11+1)

«Миннесота» — «Даллас» 3:2 Б

«Бостон» — «Монреаль» 3:1

«Бостон» в домашнем матче победил «Монреаль» со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0). В составе хозяев одну шайбу забросил лидер бомбардирской гонки Давид Пастрняк.

«Бостон» одержал седьмую победу подряд и с 43 очками возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Монреаль» (28) — одиннадцатый. «Канадцы» потерпели восьмое поражение кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Монреаль» — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) Голы: Армиа — 10, 1:58 — 0:1. Пастрняк — 25 (Бьорк, Карло), 46:16 — 1:1. Бэкес — 1 (бол., Крейчи, Гржельчик), 50:29 — 2:1. Дебраск — 6 (Койл), 53:27 — 3:1Вратари: Раск — Прайс (57:27 — 57:54)Штраф: 4-8Броски: 34 (10+10+14) — 29 (11+8+10)

«Бостон» — «Монреаль» 3:1

«Ванкувер» — «Эдмонтон» 2:3

«Эдмонтон» оказался сильнее «Ванкувера» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). В составе победителей две шайбы забросил Леон Драйзатль. Еще один гол на счету Джоша Арчибальда. За «Кэнакс» забивали Брок Бэсер и Джошуа Лейво.

В Западной конференции «Эдмонтон» уступает лишь «Сент-Луису», «Ванкувер» идет восьмым.