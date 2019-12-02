НХЛ. «Миннесота» по буллитам одолела «Даллас», «Бостон» обыграл «Монреаль»

«Миннесота» — «Даллас» 3:2 Б
«Миннесота» по буллитам обыграла «Даллас» — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В основное время за «Уайлд» отличились Кевин Фиала и Зак Паризе. У «звезд» голы забили Йон Клингберг и Блэйк Комо. Победный буллит реализовал Микко Койву.
«Даллас» с 33 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Команда из Техаса потерпела третье поражение кряду. «Миннесота» (28) — 12-я.
«Бостон» — «Монреаль» 3:1
«Бостон» в домашнем матче победил «Монреаль» со счетом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0). В составе хозяев одну шайбу забросил лидер бомбардирской гонки Давид Пастрняк.
«Бостон» одержал седьмую победу подряд и с 43 очками возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Монреаль» (28) — одиннадцатый. «Канадцы» потерпели восьмое поражение кряду.
«Ванкувер» — «Эдмонтон» 2:3
«Эдмонтон» оказался сильнее «Ванкувера» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). В составе победителей две шайбы забросил Леон Драйзатль. Еще один гол на счету Джоша Арчибальда. За «Кэнакс» забивали Брок Бэсер и Джошуа Лейво.
В Западной конференции «Эдмонтон» уступает лишь «Сент-Луису», «Ванкувер» идет восьмым.