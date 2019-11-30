«Куньлунь» в овертайме дожал «Авангард»

в овертайме выиграл у(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Куньлунь» идет восьмым на Востоке khl.ru LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

У хозяев забивали Жильбер Брюле, Спенсер Фу и Тревор Мерфи, забросивший решающую шайбу в овертайме, у гостей — Семен Кошелев и Алексей Потапов.

«Куньлунь» набрал 34 очка и занимает восьмое место на Востоке. У «Авангарда» 46 очков и второе место.