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    «Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд

    Хоккей КХЛ Нефтехимик Витязь Прогнозы на КХЛ
    «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл «Нефтехимик» — 2:1.

    «Нефтехимик» не может прервать серию поражений
    «Нефтехимик» не может прервать серию поражений

    В составе хозяев отличились Алексей Бывальцев и Алексей Макеев. У гостей забил Якою Берглунд.

    «Витязь» с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» (34) — восьмой на «Востоке». Нижнекамцы потерпели шестое поражение подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» — «Нефтехимик» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Бывальцев — 3 (бол., Ержабек, Лаюнен), 9:03 — 1:0. Берглунд — 8 (Мерфи, Энлунд), 12:46 — 1:1. Макеев — 8 (Бывальцев, Лаюнен), 61:17 — 2:1Вратари: Сапрыкин — БарулинШтраф: 4 — 4Броски: 32 (14+10+7+1) — 48 (9+17+22+0)
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