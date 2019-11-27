«Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд

«Нефтехимик» не может прервать серию поражений
khl.ru
В составе хозяев отличились Алексей Бывальцев и Алексей Макеев. У гостей забил Якою Берглунд.
«Витязь» с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» (34) — восьмой на «Востоке». Нижнекамцы потерпели шестое поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» — «Нефтехимик» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бывальцев — 3 (бол., Ержабек, Лаюнен), 9:03 — 1:0. Берглунд — 8 (Мерфи, Энлунд), 12:46 — 1:1. Макеев — 8 (Бывальцев, Лаюнен), 61:17 — 2:1Вратари: Сапрыкин — БарулинШтраф: 4 — 4Броски: 32 (14+10+7+1) — 48 (9+17+22+0)