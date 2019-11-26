«Магнитка» в овертайме уступила «Барысу»

«Металлург»
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В составе победителей отличились Павел Акользин и Линус Виддель. Единственную шайбу «Магнитки» забросил Сергей Мозякин.
«Барыс» набрал 38 очков и занимает четвертое место на Востоке. У «Магнитки» 34 очка и седьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Мозякин — 8 (О`Делл, Расмуссен), 6:20 — 1:0. Акользин — 2 (мен.), 25:46 — 1:1. Виделль — 2 (Найт), 61:08 — 1:2Вратари: Кошечкин — ПаскуалеБроски: 33 (8+7+18+0) — 35 (9+12+13+1)Штраф: 4 — 10