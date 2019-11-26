«Адмирал» обыграл в Минске «Динамо»

Минскоепотерпело домашнее поражение от(2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей дубль оформил Маркус Юнг, еще одну шайбу забросил Юрий Петров.

За минчан отличились Андрей Костицын и Шейн Принс.

У минского «Динамо» четыре поражения в пяти последних встречах. Команда идет занимает предпоследнее 11-е место в Западной конференции (26 очков в 31 матче).

«Адмирал» на Востоке идет четвертым, набрав 38 очков в 30 играх.

28 ноября «Адмирал» сыграет в гостях с «Северсталью», а на следующий день 29 ноября минское «Динамо» встретится в Ярославле с «Локомотивом».