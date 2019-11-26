«Адмирал» обыграл в Минске «Динамо»

В составе победителей дубль оформил Маркус Юнг, еще одну шайбу забросил Юрий Петров.
За минчан отличились Андрей Костицын и Шейн Принс.
У минского «Динамо» четыре поражения в пяти последних встречах. Команда идет занимает предпоследнее 11-е место в Западной конференции (26 очков в 31 матче).
«Адмирал» на Востоке идет четвертым, набрав 38 очков в 30 играх.
28 ноября «Адмирал» сыграет в гостях с «Северсталью», а на следующий день 29 ноября минское «Динамо» встретится в Ярославле с «Локомотивом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы: А. Костицын — 7 (Ковыршин, Демков), 7:32 — 1:0. Принс — 6 (Спунер), 18:17 — 2:0. Юнг — 8 (бол., Лалонд, Вихарев), 28:32 — 2:1. Юнг — 9 (Лалонд), 34:16 — 2:2. Петров — 2 (бол., Вихарев, Осипов), 63:50 — 2:3Вратари: Энрот (Тэйлор, 12:34, Энрот, 13:02) — ОлкинуораБроски: 28 (10+8+7+3) — 24 (6+8+7+3)Штраф: 6 — 10