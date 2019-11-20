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    «Сочи» одержал победу над «Северсталью»

    Хоккей КХЛ Сочи Северсталь Прогнозы на КХЛ
    «Сочи» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Сочи, завершилась со счетом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0).

    В составе победителей шайбы забросили Сергей Шмелев (35 минута), Денис Мосалев (48), Мальте Стремвалль (59) и Роберт Росен (60).

    У проигравших дубль оформил Богдан Якимов (6, 10).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
    Голы: Якимов — 1 (Кудако, Кинрейд), 5:08 — 0:1. Якимов — 2 (бол., Лишка, Кинрейд), 9:21 — 0:2. Шмелев — 8 (бол., Точицкий, Лугин), 34:50 — 1:2. Мосалев — 2 (бол., Александров, Шикин), 47:23 — 2:2. Стремвалль — 8 (Росен), 58:52 — 3:2. Росен — 8 (Стремвалль), 59:36 — 4:2Вратари: Шикин — ПодъяпольскийШтраф: 16 — 24Броски: 31 (5+15+11) — 23 (12+8+3)

    В турнирной таблице Западной конференции «Сочи» занимает девятое место (27 очков), а «Северсталь» — 11-е (24 очка). 0

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