«Сибирь» потерпела пятое поражение подряд в КХЛ

Фрагмент матча
КХЛ
Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу гостей.
У победителей шайбы забросили Мэттью Фрэттин (3 минута), Кирилл Петров (34, 53) и Данис Зарипов (48), набравший 600-е очко за казанскую команду.
В составе проигравших, потерпевших пятое поражение кряду, отличился Егор Миловзоров (41).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Фрэттин — 6 (Кара, Основин), 2:03 — 0:1. Петров — 8 (бол., Викстранд, Азеведо), 33:15 — 0:2. Миловзоров — 5 (бол., Руохомаа, Пуустинен), 40:50 — 1:2. Зарипов — 7 (Юдин), 47:34 — 1:3. Петров — 9 (бол., Рукавишников, Азеведо), 52:26 — 1:4Вратари: Сятери (Красиков, 52:26) — БиляловШтраф: 16 — 24Броски: 34 (10+14+10) — 22 (8+3+11)
«Ак Барс» лидирует в Восточной конференции (45 очков), «Сибирь» идет седьмой (32 очка). 0