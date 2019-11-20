НХЛ. «Каролина» победила «Чикаго», «Питтсбург» уступил «Айлендерс», «Сент-Луис» прервал серию поражений

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«Коламбус» — «Монреаль» 5:2

«Коламбус» дома разгромил «Монреаль» со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0). «Канадиенс» потерпели второе поражение кряду, а «Блю Джэкетс» одержали вторуб победу подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Монреаль» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Голы: Робинсон — 2 (Савар, Веннберг), 1:24 — 1:0. Лехконен — 3 (Дано, Кулак), 16:31 — 1:1. Армиа — 7 (Чиаро, Питри), 24:29 — 1:2. Дюбуа — 8 (Бемстрем), 32:50 — 2:2. Бемстрем — 3 (Милано, Дюбуа), 46:54 — 3:2. Дженнер — 5 (бол., Бьоркстранд, Веренски), 51:06 — 4:2. Дюбуа — 9 (Нюквист, Бьоркстранд), 54:33 — 5:2Вратари: Корписало — ПрайсШтраф: 4-4Броски: 26 (13+7+6) — 32 (13+11+8)

«Коламбус» — «Монреаль» 5:2

«Нью-Джерси» — «Бостон» 1:5

«Бостон» уверенно обыграл «Нью-Джерси» в выездном матче — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0). По дублю за победителей оформили Мэтт Грызлик и Давид Пастрняк, еще один гол забил Коннор Клифтон. Брэд Маршанд отдал три результативные передачи. Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Бостон» — 1:5 (0:2, 1:0, 0:3) Голы: Гржельчик — 1 (Маршан, Крейчи), 14:26 — 0:1. Пастрняк — 18 (Маршан, Крейчи), 14:40 — 0:2. Коулман — 5 (Гусев, Батчер), 38:11 — 1:2. Пастрняк — 19 (бол., Маршан, Койл), 43:19 — 1:3. Гржельчик — 2 (Макэвой), 50:33 — 1:4. Клифтон — 2, 53:42 — 1:5Вратари: Блэквуд — РаскШтраф: 4-4Броски: 26 (5+11+10) — 28 (6+12+10)

«Нью-Джерси» — «Бостон» 1:5

«Баффало» — «Миннесота» 1:4

«Баффало» на своем льду крупно проиграл «Миннесоте» со счетом 1:4 (0:2, 0:1, 1:1). Дубль у победителей оформил Зак Паризе. Для «Сэйбрз» это четвертое поражение в последних пяти встречах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Миннесота» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Голы: Паризе — 7 (Эрикссон Эк), 7:14 — 0:1. Паризе — 8 (бол., Сутер, Фиала), 19:56 — 0:2. Бродин — 1 (Зукер, Цуккарелло), 25:29 — 0:3. Монтур — 1 (Айкел, Улофссон), 56:11 — 1:3. Зукер — 6 (п.в., Стаал, Койву), 57:46 — 1:4Вратари: Улльмарк (55:25 — 56:11, 56:26 — 57:46) — СтэлокШтраф: 14-6Броски: 31 (10+10+11) — 26 (12+11+3)

«Баффало» — «Миннесота» 1:4

«Флорида» — «Филадельфия» 5:2

«Флорида» победила «Филадельфию» со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0). По два очка в составе победителей набрали Бретт Коннолли (1+1), Александр Барков (1+1) и Евгений Дадонов (0+2). Голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 37.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Филадельфия» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) Голы: Санхейм — 2 (Майерс, Хэйс), 6:26 — 0:1. Сивиур — 2 (Матесон, Коннолли), 10:38 — 1:1. Коннолли — 8 (Трочек), 12:30 — 2:1. Барков — 7 (Дадонов, Браун), 26:46 — 3:1. Юбердо — 10 (Барков, Дадонов), 30:23 — 4:1. Фрост — 1 (Конекны), 34:20 — 4:2. Хоффман — 9 (п.в.), 57:28 — 5:2Вратари: Бобровский — Харт (Эллиотт, 30:23, 56:14 — 57:28)Штраф: 6-8Броски: 26 (11+10+5) — 37 (13+10+14)

«Флорида» — «Филадельфия» 5:2

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:5 ОТ

«Питтсбург» на своем льду по итогам овертайма проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:5 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 0:1). Решающий гол в дополнительное время забил Брок Нельсон. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 27 бросков из 31. «Островитяне» выиграли четвертый матч кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Айлендерс» — 4:5 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 0:1) Голы: Раст — 7 (бол., Гюнтцель, Малкин), 11:34 — 1:0. Танев — 4 (Марино, Маккэн), 16:18 — 2:0. Бовилье — 7 (Ледди, Нельсон), 22:39 — 2:1. Нельсон — 5 (Ледди, Брассар), 25:30 — 2:2. Танев — 5 (Петтерссон, Кахун), 34:31 — 3:2. Гюнтцель — 10 (бол., Гальченюк, Малкин), 42:39 — 4:2. Бэйли — 7 (Эберле, Тэйвз), 55:41 — 4:3. Пулок — 3 (Брассар, Ледди), 58:28 — 4:4. Нельсон — 6 (Бовилье), 62:55 — 4:5Вратари: Мюррей — Варламов (57:33 — 58:28)Штраф: 6-8Броски: 31 (11+14+6+0) — 42 (9+11+17+5)

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:5 ОТ

«Детройт» — «Оттава» 3:4

«Оттава» добыла выездную победу над «Детройтом» со счетом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1). В составе победителей 3 (2+1) очка набрал Энтони Дюклер. «Детройт» проиграл третий матч кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Оттава» — 3:4 (2:1, 0:3, 1:0) Голы: Дюклер — 8 (Шабо), 3:08 — 0:1. Фаббри — 4 (Филппула, Гронек), 9:57 — 1:1. Филппула — 3 (мен., Хелм), 18:32 — 2:1. Дюклер — 9 (Л. Браун), 25:00 — 2:2. Пажо — 12, 25:57 — 2:3. Ткачак — 7 (Дюклер), 30:22 — 2:4. Манта — 12 (Гронек, Атанасиу), 57:14 — 3:4Вратари: Бернье (56:54 — 57:14, 58:19) — НильссонШтраф: 10-8Броски: 38 (10+12+16) — 33 (13+17+3)

«Детройт» — «Оттава» 3:4

«Нэшвилл» — «Виннипег» 1:2

«Виннипег» на выезде обыграл «Нэшвилл» со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). Для «Предаторз» это пятое поражение кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Виннипег» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Голы: Лайне — 5 (Коннор), 0:18 — 0:1. Элерс — 10 (Рословик, Шайфли), 23:47 — 0:2. Бонино — 9 (Гримальди, Хэмьюс), 38:11 — 1:2Вратари: Сарос (58:28) — ХеллебайкШтраф: 8-8Броски: 39 (10+13+16) — 25 (8+7+10)

«Нэшвилл» — «Виннипег» 1:2

«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» 3:1

«Сент-Луис» победил «Тампу-Бэй» со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). У победителей отличились Дэвид Перрон, Оскар Сундквист и Джейден Шварц, у проигравших гол забил Энтони Чирелли. «Сент-Луис» победил впервые после трех поражений кряду. Для «Тампы» это второе поражение в пяти последних играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Голы: Чирелли — 3 (бол., Хедман), 16:36 — 0:1. Перрон — 9 (мен., Парэйко, О`Райлли), 37:24 — 1:1. Сундквист — 4 (мен., Томас), 46:16 — 2:1. Шворц — 5 (мен., п.в., Шенн), 59:55 — 3:1Вратари: Биннингтон — Василевский (58:37 — 59:55)Штраф: 6-10Броски: 34 (7+18+9) — 18 (8+4+6)

«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» 3:1

«Чикаго» — «Каролина» 2:4

«Каролина» выиграла у «Чикаго» в выездном матче — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2). Один из голов в составе победителей забил Андрей Свечников. Для 19-летнего россиянина эта шайба стала 10-й в текущем сезоне. Для «Харрикейнз» это четвертая победа кряду. «Блэкхокс» потерпели первое поражение после серии из четырех побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Каролина» — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1) Голы: Нечас — 5 (Нидеррайтер, Валлмарк), 14:24 — 0:1. Свечников — 10 (Славин, Эдмундсон), 20:53 — 0:2. Нидеррайтер — 3 (Валлмарк, Хэмилтон), 31:54 — 0:3. Густафссон — 3 (Кейн, Дебринкэт), 52:05 — 1:3. Мерфи — 1 (Кейн, Дак), 53:15 — 2:3. Ахо — 10 (п.в.), 59:42 — 2:4Вратари: Ленер (57:52 — 59:42) — МразекШтраф: 12-6Броски: 32 (4+8+20) — 33 (13+14+6)

«Чикаго» — «Каролина» 2:4

«Даллас» — «Ванкувер» 6:1

«Даллас» на своем льду разгромил «Ванкувер» со счетом 6:1 (1:0, 2:1, 3:0). В составе победителей 3 (2+1) очка набрал Джейми Бенн, еще по 2 очка заработали Кори Перри (1+1), Джастин Даулинг (1+1), Миро Хейсканен (1+1) и Тайлер Сегин (0+2). У «Ванкувера» гол забил Бо Хорват.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Ванкувер» — 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) Голы: Бенн — 3, 7:53 — 1:0. Бенн — 4 (бол., Перри, Хейсканен), 29:59 — 2:0. Хорват — 7 (Факса, Комо, Бозер), 31:24 — 2:1. Федун — 1 (Дикинсон, Каамано), 33:37 — 3:1. Хейсканен — 6 (Даулинг, Сегин), 42:44 — 4:1. Даулинг — 3 (Сегин, Бенн), 43:26 — 5:1. Перри — 3 (Линделл), 48:29 — 6:1Вратари: Бишоп — МаркстремШтраф: 10-6Броски: 31 (11+10+10) — 33 (8+14+11)

«Даллас» — «Ванкувер» 6:1

«Калгари» — «Колорадо» 2:3

«Калгари» на своем льду проиграл «Колорадо» со счетом 2:3 (0:2, 1:1, 1:0). Российский нападающий «Эвеланш» Владислав Каменев отметился голом, а ассистировал ему соотечественник Валерий Ничушкин.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Колорадо» — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) Голы: Бураковски — 9 (Маккиннон, Макар), 3:21 — 0:1. Бураковски — 10 (Донской, Маккиннон), 18:25 — 0:2. Каменев — 1 (Комфер, Ничушкин), 33:15 — 0:3. Райан — 4 (Лучич), 37:41 — 1:3. Манджапане — 4 (Кюлингтон, Монахэн), 55:44 — 2:3Вратари: Риттих (58:34) — ГрубауэрШтраф: 4-4Броски: 33 (13+11+9) — 26 (7+13+6)

«Калгари» — «Колорадо» 2:3

«Вегас» — «Торонто» 4:2

«Вегас» обыграл «Торонто» в домашнем матче со счетом 4:2 (0:0, 1:0, 3:2). Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился результативной передачей.

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» 2:5