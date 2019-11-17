НХЛ, «Флорида» одолела «Рейнджерс», «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Чикаго» разгромил «Нэшвилл»

«Миннесота» — «Каролина» 3:4 ОТ

«Каролина» благодаря голу Андрея Свечникова в овертайме переиграла «Миннесоту» — 4:3 ОТ (2:0, 1:3, 0:0, 1:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Каролина» — 3:4 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 0:1) Голы: Эдмундсон — 2 (Нечас, Нидеррайтер), 3:56 — 0:1. Макгинн — 2 (Терявяйнен, Мартинук), 5:57 — 0:2. Канин — 4 (Бродин, Гринуэй), 24:27 — 1:2. Фегеле — 3 (Дзингел, Стаал), 28:50 — 1:3. Паризе — 6 (мен., Дамба, Койву), 35:43 — 2:3. Соуси — 1 (Раск), 37:04 — 3:3. Свечников — 9 (Хэмилтон), 61:33 — 3:4Вратари: Дубник — РаймерШтраф: 6-8Броски: 35 (10+15+9+1) — 28 (9+7+11+1)

«Миннесота» — «Каролина» 3:4 ОТ

«Аризона» — «Калгари» 3:0

«Аризона» в домашнем матче «всухую» победила «Калгари» со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Калгари» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Степан — 3, 26:35 — 1:0. Седерберг — 6 (Круз, Кессел), 28:22 — 2:0. Круз — 4 (п.в.), 59:53 — 3:0Вратари: Кюмпер — Риттих (57:59 — 59:53)Штраф: 14-16Броски: 25 (8+11+6) — 37 (11+12+14)

«Аризона» — «Калгари» 3:0

«Лос-Анджелес» — «Вегас» 4:3

«Лос-Анджелес» на своем льду обыграл «Вегас» со счетом 4:3 (2:0, 1:3, 1:0). Российский нападающего «королей» Николай Прохоркин отметился дебютным голом в лиге.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Вегас» — 4:3 (2:0, 1:3, 1:0) Голы: Лизотт — 2 (мен., Кемпе, Даути), 10:59 — 1:0. Даути — 5 (бол., Иафалло, Копитар), 15:10 — 2:0. Пачоретти — 7 (Смит, Карлссон), 27:24 — 2:1. Прохоркин — 1 (Клиффорд, Лафф), 29:08 — 3:1. Маршессо — 5 (Икин), 34:52 — 3:2. Карлссон — 6 (Пачоретти, Теодор), 37:06 — 3:3. Картер — 6 (Рой), 52:42 — 4:3Вратари: Куик — Суббан (58:07)Штраф: 6-4Броски: 25 (8+8+9) — 31 (14+11+6)

«Лос-Анджелес» — «Вегас» 4:3

«Тампа-Бэй» — «Виннипег» 3:4

«Тампа-Бэй» проиграла на своем льду «Виннипегу» со счетом 3:4 (1:1, 0:2, 2:1).

В составе победителей по голу забили Мэтью Перро, Джек Рослович, Николай Элерс и Кайл Коннор. У «Тампы» отличились Энтони Чирелли, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос. Нападающий «молний» Никита Кучеров отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Виннипег» — 3:4 (1:1, 0:2, 2:1) Голы: Перро — 5 (Моррисси, Пулман), 1:59 — 0:1. Хедман — 4 (Стэмкос), 19:11 — 1:1. Рословик — 4 (Копп, Уилер), 27:18 — 1:2. Элерс — 9 (бол., Коннор, Моррисси), 27:39 — 1:3. Стэмкос — 7 (Хедман, Чирелли), 57:44 — 2:3. Коннор — 7 (п.в., Уилер, Сбиса), 58:32 — 2:4. Чирелли — 2 (Кучеров, Хедман), 59:38 — 3:4Вратари: Василевский (57:38 — 57:44, 57:57 — 58:32, 59:09) — ХеллебайкШтраф: 8-4Броски: 34 (9+11+14) — 27 (7+11+9)

«Тампа-Бэй» — «Виннипег» 3:4

«Эдмонтон» — «Даллас» 4:5 ОТ

«Эдмонтон» в домашнем матче в овертайме проиграл «Далласу» со счетом 4:5 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1), ведя после первого периода со счетом 4:2.

По 3 очка набрали лидер «нефтяников» Коннор Макдэвид (0+3) и форвард «звезд» Тайлер Сегин (1+2). Российский вратарь Антон Худобин стал автором результативной передачи. Для Худобина это уже второй голевой пас в этом сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Даллас» — 4:5 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1) Голы: Дикинсон — 2 (Сегин, Полак), 8:57 — 0:1. Хайра — 2, 9:08 — 1:1. Драйзайтль — 16 (Макдэвид, Нерс), 19:26 — 2:1. Хейсканен — 5 (Бенн, Дикинсон), 20:48 — 2:2. Хайра — 3 (Макдэвид, Клефбом), 23:34 — 3:2. Бир — 3 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 38:41 — 4:2. Комо — 2 (Кольяно, Факса), 45:21 — 4:3. Сегин — 5 (Хейсканен, Худобин), 58:11 — 4:4. Бенн — 2 (Сегин, Линделл), 61:14 — 4:5Вратари: Коскинен — Бишоп (Худобин, 23:34)Штраф: 4-6Броски: 34 (11+19+4+0) — 36 (10+10+15+1)

«Эдмонтон» — «Даллас» 4:5 ОТ

«Флорида» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:3

«Флорида» на своем льду победила «Рейнджерс» — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0). В составе хозяев по ассистентскому хет-трику оформили Джонатан Юбердо и Кейт Яндл. На счету Евгения Дадонова дубль. Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 33. У Артемия Панарина гол и результативная передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Рейнджерс» — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0) Голы: Хоффман — 8 (бол., Яндл, Юбердо), 2:05 — 1:0. Стром — 6 (Фаст, Линдгрен), 2:39 — 1:1. Дадонов — 9 (бол., Юбердо, Яндл), 6:50 — 2:1. Панарин — 9 (Стром, Гаек), 8:47 — 2:2. Дианджело — 6 (Панарин, Маккег), 25:47 — 2:3. Коннолли — 7 (Бойл), 27:51 — 3:3. Дадонов — 10 (Яндл, Юбердо), 37:44 — 4:3Вратари: Бобровский — Лундквист (57:31 — 57:41, 58:01)Штраф: 6-8Броски: 30 (13+11+6) — 33 (8+13+12)

«Флорида» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:3

«Питтсбург» — «Торонто» 6:1

«Питтсбург» дома разгромил «Торонто» со счетом 6:1 (2:0, 3:1, 1:0). В составе победителей по три очка набрали Доминик Кахун (2+1) и Брайан Раст (1+2). В активе Евгения Малкина гол и результативная передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Торонто» — 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) Голы: Гюнтцель — 9 (бол., Гальченюк, Малкин), 6:38 — 1:0. Малкин — 3 (Гюнтцель, Раст), 8:44 — 2:0. Кахун — 4 (Марино, Раст), 20:52 — 3:0. Кахун — 5 (Танев, Дж. Джонсон), 24:32 — 4:0. Маккэн — 7 (Кахун, Танев), 27:28 — 5:0. Спецца — 2 (Петан, Бэрри), 34:49 — 5:1. Раст — 6 (мен., Блюгерс), 43:54 — 6:1Вратари: Джерри — КаскисуоШтраф: 4-2Броски: 38 (19+13+6) — 33 (16+6+11)

«Питтсбург» — «Торонто» 6:1

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:4 Б

«Филадельфия» на своем льду проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов — 3:4 Б (2:0, 1:0, 0:3, 0:0, 0:1). На счету российского защитника «летчиков» Ивана Проворова два (1+1) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Айлендерс» — 3:4 Б (2:0, 1:0, 0:3, 0:0, 0:1) Голы: Кутюрье — 6 (Линдблум), 1:38 — 1:0. Проворов — 4 (бол., Кутюрье, Нисканен), 19:36 — 2:0. Линдблум — 9 (Фэраби, Проворов), 32:20 — 3:0. Бовилье — 5 (Брассар, Нельсон), 47:46 — 3:1. Барзал — 9 (бол., Нельсон, Брассар), 53:34 — 3:2. Бовилье — 6, 57:56 — 3:3Победный буллит: ЭберлеВратари: Эллиотт — ГрайссШтраф: 6-6Броски: 31 (14+4+12+1) — 36 (9+13+11+3)

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:4 Б

«Бостон» — «Вашингтон» 2:3 Б

«Бостон» проиграл в серии буллитов «Вашингтону» — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1). Автором победного броска стал нападающий Якуб Врана. А вот российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов свои попытки реализовать не смогли. В составе победителей в основное время по голу забили Трэвис Бойд и Ти Джей Оши после передачи Кузнецова. «Столичные» продолжают лидировать в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Вашингтон» — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Койл — 4 (Хейнен, Макэвой), 11:32 — 1:0. Бойд — 1 (Карлсон, Лейпсик), 14:27 — 1:1. Пастрняк — 17 (Макэвой, Крейчи), 23:30 — 2:1. Оши — 10 (Кузнецов, Бэкстрем), 59:01 — 2:2Победный буллит: ВранаВратари: Галак — Холтби (58:39 — 59:01)Штраф: 6-8Броски: 23 (9+6+6+2) — 44 (18+12+11+3)

«Бостон» — «Вашингтон» 2:3 Б

«Баффало» — «Оттава» 4:2

«Баффало» дома переиграло «Оттаву» со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). В составе «клинков» покер оформил капитан команды Джек Айкел. Нападающий «Оттавы» Владислав Наместников отметился ассистом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Оттава» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1) Голы: Айкел — 9 (Райнхарт, Далин), 21:28 — 1:0. Дюклер — 7 (бол., Л. Браун, Шабо), 26:04 — 1:1. Айкел — 10 (Улофссон, Райнхарт), 29:39 — 2:1. Эннис — 5 (Хэйнси, Наместников), 42:01 — 2:2. Айкел — 11 (Скиннер), 52:13 — 3:2. Айкел — 12 (п.в.), 59:46 — 4:2Вратари: Улльмарк — Андерсон (58:31 — 58:48, 59:10 — 59:46)Штраф: 6-4Броски: 32 (13+6+13) — 23 (5+9+9)

«Баффало» — «Оттава» 4:2

«Монреаль» — «Нью-Джерси» 3:4 ОТ

«Монреаль» проиграл в овертайме «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1). Победную шайбу забросил Кайл Палмиери. Нападающий «Девилз» Никита Гусев забил гол. Для россиянина эта шайба стала пятой в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) Голы: Галлахер — 9 (Питри, Татар), 18:41 — 1:0. Гусев — 5 (Коулман, Зэйджак), 19:41 — 1:1. Флери — 1 (Дано), 27:43 — 2:1. Сузуки — 5 (бол., Доми, Уэбер), 38:42 — 3:1. Хишир — 3 (мен., Заха), 39:58 — 3:2. Симмондс — 4 (бол., Холл, Хьюз), 55:12 — 3:3. Палмиери — 7 (бол., Холл, Хишир), 61:30 — 3:4Вратари: Кинкейд — БлэквудШтраф: 14-12Броски: 34 (9+14+11+0) — 43 (20+14+7+2)

«Монреаль» — «Нью-Джерси» 3:4 ОТ

«Нэшвилл» — «Чикаго» 2:7

«Нэшвилл» в домашнем матче потерпел разгромное поражение от «Чикаго» со счетом 2:7 (0:2, 0:2, 2:3). Дубль в составе победителей оформил Алекс Нюландер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Чикаго» — 2:7 (0:2, 0:2, 2:3) Голы: Густафссон — 2 (Тэйвз), 6:33 — 0:1. Кубалик — 5 (Дак), 18:04 — 0:2. Сибрук — 2 (Кейн, Стром), 21:51 — 0:3. Кемпф — 4 (Мяяття, Шоу), 31:39 — 0:4. Йоси — 6 (Дюшен), 43:40 — 1:4. Кейн — 10 (Дебринкэт), 49:09 — 1:5. Нюландер — 3 (Тэйвз, Саад), 54:02 — 1:6. Нюландер — 4 (Саад), 57:28 — 1:7. Йоси — 7 (Террис, Эллис), 58:52 — 2:7Вратари: Ринне (Сарос, 31:39) — ЛенерШтраф: 2-2Броски: 41 (12+14+15) — 24 (9+8+7)

«Нэшвилл» — «Чикаго» 2:7

«Сент-Луис» — «Анахайм» 1:4

«Сент-Луис» дома крупно проиграл «Анахайму» со счетом 1:4 (0:2, 1:1, 0:1). В составе победителей три шайбы забросил Дерек Грант, еще один на счету Райана Гецлава. Единственную шайбу в составе «Блюз» забросил Винс Данн.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Анахайм» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Голы: Гецлаф — 8 (Джонс, Ракелль), 4:00 — 0:1. Грант — 3 (Делорье), 5:41 — 0:2. Данн — 3 (Сэнфорд, Бортуццо), 23:14 — 1:2. Грант — 4 (мен.), 27:20 — 1:3. Грант — 5 (п.в., Гецлаф), 58:21 — 1:4Вратари: Биннингтон (56:55 — 58:21) — ГибсонШтраф: 6-10Броски: 38 (11+15+12) — 25 (10+10+5)

«Сент-Луис» — «Анахайм» 1:4

«Ванкувер» — «Колорадо» 4:5 ОТ

«Сан-Хосе» — «Детройт»