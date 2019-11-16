Дубль Федорова помог «Спартаку» обыграть «Нефтехимик»

В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Артем Федоров (11-я и 53-я минуты), Ансель Галимов (24), Михаил Юньков (35).
За нижнекамский клуб отличился Дамир Шарипзянов (49).
«Спартак» теперь имеет в своем активе 34 очка, а у «Нефтехимика» осталось 33.
В следующем матче «Спартак», одержавший восьмую победу в десяти последних матчах чемпионата, на своем льду сыграет против «Локомотива».
«Нефтехимик», потерпевший второе поражение кряду, дома примет московское «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Федоров — 7 (Вишневский), 10:53 — 0:1. Галимов — 5 (Херсли, Федоров), 23:17 — 0:2. Юньков — 4 (Котляревский), 34:01 — 0:3. Шарипзянов — 2 (Шиксатдаров, Падакин), 48:13 — 1:3. Федоров — 8 (бол., Херсли, Галимов), 53:07 — 1:4Вратари: Барулин (Шарыченков, 36:35) — ГудачекБроски: 24 (13+7+4) — 27 (12+8+7)Штраф: 10 — 6