Дубль Федорова помог «Спартаку» обыграть «Нефтехимик»

Московскийодержал победу над(4:1) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Артем Федоров (11-я и 53-я минуты), Ансель Галимов (24), Михаил Юньков (35).

За нижнекамский клуб отличился Дамир Шарипзянов (49).

«Спартак» теперь имеет в своем активе 34 очка, а у «Нефтехимика» осталось 33.

В следующем матче «Спартак», одержавший восьмую победу в десяти последних матчах чемпионата, на своем льду сыграет против «Локомотива».

«Нефтехимик», потерпевший второе поражение кряду, дома примет московское «Динамо».