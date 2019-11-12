«Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА

Московскийв овертайме победил столичный(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе красно-белых дубль оформил Илья Зубов, еще одну шайбу забросил Михаил Юньков.

За армейцев отличились Алексей Марченко и Александр Попов.

до этой встречи «Спартак» проиграл 14 последних матчей ЦСКА в КХЛ. В последний раз красно-белые побеждали в гостях 5 сентября 2012 года (1:0).

После этой победы «Спартак» с 32 очками занял четвертую строчку Западной конференции, догнав лидера дивизиона Боброва СКА.

ЦСКА несмотря на поражение продолжил возглавлять турнирную таблицу с 40 очками.