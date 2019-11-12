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    «Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА

    Хоккей КХЛ Спартак ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» в овертайме победил столичный ЦСКА (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
    «Спартак»

    В составе красно-белых дубль оформил Илья Зубов, еще одну шайбу забросил Михаил Юньков.

    За армейцев отличились Алексей Марченко и Александр Попов.

    до этой встречи «Спартак» проиграл 14 последних матчей ЦСКА в КХЛ. В последний раз красно-белые побеждали в гостях 5 сентября 2012 года (1:0).

    После этой победы «Спартак» с 32 очками занял четвертую строчку Западной конференции, догнав лидера дивизиона Боброва СКА.

    ЦСКА несмотря на поражение продолжил возглавлять турнирную таблицу с 40 очками.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Юньков — 3 (Федоров, Хохлачев), 8:43 — 0:1. Зубов — 2 (Никонцев), 10:45 — 0:2. Марченко — 5 (Вей, Капризов), 12:33 — 1:2. Попов — 1 (Калинин, Шалунов), 59:15 — 2:2. Зубов — 3 (Даугавиньш), 64:02 — 2:3Вратари: Юханссон (57:22 — 58:39, 58:49 — 59:15) — ГудачекБроски: 35 (15+7+12+1) — 20 (7+6+4+3)Штраф: 8 — 6
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