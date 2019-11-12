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    «Динамо» в Москве уступило «Нефтехимику»

    Хоккей КХЛ Динамо Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» потерпело домашнее поражение от нижнекамского «Нефтехимика» (3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Павел Порядин (3-я минута), Денис Казионов (23-я), Павел Куликов (23-я), Йонас Энлунд (46-я), Александр Брынцев (52-я) и Райан Мёрфи (55-я).

    За «Динамо» шайбы забросили Андре Петерссон (47-я), Даниил Тарасов (50-я) и Дмитрий Яшкин (59-я).

    У «Нефтехимика» 33 очка в 28 встречах. Клуб из Нижнекамска одержал уже десятую победу подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

    «Динамо» после 26 матчей набрало 31 очко и занимает четвертое место в Западной конференции.

    В следующем матче 14 ноября «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Локомотивом», бело-голубые в тот же день примут «Барыс». 0

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