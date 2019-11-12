«Динамо» в Москве уступило «Нефтехимику»

Московскоепотерпело домашнее поражение от нижнекамского(3:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Павел Порядин (3-я минута), Денис Казионов (23-я), Павел Куликов (23-я), Йонас Энлунд (46-я), Александр Брынцев (52-я) и Райан Мёрфи (55-я).

За «Динамо» шайбы забросили Андре Петерссон (47-я), Даниил Тарасов (50-я) и Дмитрий Яшкин (59-я).

У «Нефтехимика» 33 очка в 28 встречах. Клуб из Нижнекамска одержал уже десятую победу подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Динамо» после 26 матчей набрало 31 очко и занимает четвертое место в Западной конференции.

В следующем матче 14 ноября «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Локомотивом», бело-голубые в тот же день примут «Барыс». 0