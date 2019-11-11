НХЛ. Три очка Дадонова, два ассиста Панарина и хет-трик Макдэвида

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«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида» 5:6 Б

«Флорида» в гостях по буллитам победила «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:5 (2:1, 2:4, 1:0, 0:0, 1:0).

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счет два ассиста, продлив серию с набранными очками до восьми матчей. Голевой передачей у хозяев отметился и Павел Бучневич.

У «Флориды» три очка набрал Евгений Дадонов, на счету которого гол и две голевые передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Флорида» — 5:6 Б (1:2, 4:2, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Линдгрен — 1 (Стром, Панарин), 5:06 — 1:0. Барков — 5 (Дадонов), 18:13 — 1:1. Тонинато — 1 (Хант, Уигар), 18:43 — 1:2. Хитил — 4 (Бучневич, Крайдер), 21:28 — 2:2. Дадонов — 8 (бол., Барков, Юбердо), 24:42 — 2:3. Шей — 2, 25:31 — 3:3. Какко — 4 (бол., Стром, Дианджело), 27:31 — 4:3. Ватрано — 5 (Дадонов), 28:30 — 4:4. Крайдер — 4 (бол., Фокс, Панарин), 38:35 — 5:4. Бойл — 3 (Яндл, Хоффман), 47:01 — 5:5Победный буллит: ТрочекВратари: Лундквист — МонтембоШтраф: 11-13Броски: 34 (9+10+11+4) — 35 (18+8+7+2)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида» 5:6 Б

«Виннипег» — «Даллас» 3:2 ОТ

«Виннипег» на своей площадке победил в овертайме «Даллас» со счетом 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0).

В основное время за «Джетс» заброшенными шайбами отметились нападающие Патрик Лайне и Эндрю Копп. В составе «Старз» голы на свой счет записали форварды Маттиас Янмарк и Радек Факса. Победу «Виннипегу» в овертайме принес точный бросок нападающего Марка Шайфли.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Даллас» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) Голы: Лайне — 4 (бол., Пионк, Уилер), 19:33 — 1:0. Янмарк — 2 (Дикинсон), 25:22 — 1:1. Факса — 5 (Линделл, Гурьянов), 30:27 — 1:2. Копп — 3 (Пулман, Лаури), 41:52 — 2:2. Шайфли — 7 (Моррисси), 60:21 — 3:2Вратари: Хеллебайк — ХудобинШтраф: 2-6Броски: 29 (7+6+15+1) — 28 (5+12+11+0)

«Виннипег» — «Даллас» 3:2 ОТ

«Ванкувер» — «Нью-Джерси» 1:2

«Ванкувер» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» со счетом 1:2 (0:2, 1:0, 0:0). В составе победителей отличились Уэйн Симмондс и Йеспер Братт. За канадский клуб забил Брок Бэсер. «Кэнакс» проиграли в четвертом матче кряду.

«Нью-Джерси» с 14 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ванкувере» (21) — седьмой на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Нью-Джерси» — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) Голы: Симмондс — 2 (бол., Палмиери, Холл), 11:48 — 0:1. Братт — 4 (Сиверсон, Заха), 12:10 — 0:2. Бозер — 8 (бол., Миллер, Хьюз), 32:40 — 1:2Вратари: Маркстрем (58:01) — БлэквудШтраф: 4-6Броски: 31 (8+14+9) — 27 (11+11+5)

«Ванкувер» — «Нью-Джерси» 1:2

«Детройт» — «Вегас» 3:2

«Детройт» на своем льду победил «Вегас» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). В составе победителей отличились Андреас Атанасиу, Мэдисон Боуи и Энтони Манта. У проигравших голы забили Джонатан Маршессо и Макс Пасиоретти.

«Детройт» с 13 очками замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. «Вегас» (21) — восьмой на Западе. «Золотые рыцари» потерпели третье поражение кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Вегас» — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) Голы: Маршессо — 4 (Смит, Теодор), 16:27 — 0:1. Атанасиу — 2 (бол., Грин, Гронек), 19:15 — 1:1. Пачоретти — 6 (Руа, Ривз), 29:04 — 1:2. Боуи — 1, 50:57 — 2:2. Манта — 11 (Фаббри, Ларкин), 59:29 — 3:2Вратари: Бернье — Суббан (59:34)Штраф: 4-4Броски: 19 (7+2+10) — 19 (7+3+9)

«Детройт» — «Вегас» 3:2

«Чикаго» — «Торонто» 5:4

«Чикаго» дома победил «Торонто» со счетом 5:4 (4:1, 0:0, 1:3). Дубль в составе победителей оформил Патрик Кейн, также в его активе результативная передача. Еще по голу за «Чикаго» забили Кирби Дак, Джонатан Тэйвз и Брэндон Саад. Алекс Дебринкэт оформил ассистентский хет-трик, голкипер Робин Ленер отразил 53 броска из 57.

В составе «Торонто» два гола забил Вильям Нюландер, по одному — Джон Таварес и Андреас Юнссон. Остон Мэттьюс отдал 4 результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Торонто» — 5:4 (4:1, 0:0, 1:3) Голы: Кейн — 7 (Дебринкэт, Стром), 5:18 — 1:0. Дак — 2 (Шоу, Де Хаан), 12:00 — 2:0. Кейн — 8 (Дебринкэт, Стром), 12:10 — 3:0. Нюландер — 6 (Мэттьюс), 16:29 — 3:1. Тэйвз — 3 (бол., Дебринкэт, Кейн), 17:28 — 4:1. Нюландер — 7 (Мэттьюс), 42:27 — 4:2. Таварес — 5 (бол., Юнссон, Мэттьюс), 52:41 — 4:3. Саад — 6 (Тэйвз, Каджула), 56:26 — 5:3. Юнссон — 5 (бол., Таварес, Мэттьюс), 59:18 — 5:4Вратари: Ленер — Хатчинсон (Халверсон, 59:18, 59:32)Штраф: 14-12Броски: 34 (12+15+7) — 57 (15+16+26)

«Чикаго» — «Торонто» 5:4

«Бостон» — «Филадельфия» 2:3 Б

«Бостон» на своем льду проиграл «Филадельфии» в серии буллитов со счетом 2:3 Б (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1). По два очка в составе «летчиков» набрали Шон Кутюрье (0+2) и Трэвис Конекны (1+1).

«Бостон» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Он потерпел три поражения подряд. «Филадельфия» (22) — четвертая. У нее четыре победы кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Филадельфия» — 2:3 Б (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1) Голы: Конекны — 8 (Линдблум, Кутюрье), 13:50 — 0:1. Майерс — 3 (Конекны, Кутюрье), 17:56 — 0:2. Хейнен — 4 (Койл, Хара), 45:59 — 1:2. Маршан — 11 (Гржельчик), 52:22 — 2:2Победный буллит: ФэрабиВратари: Галак — ХартШтраф: 4-4Броски: 28 (5+5+17+1) — 29 (14+6+7+2)

«Бостон» — «Филадельфия» 2:3 Б

«Анахайм» — «Эдмонтон» 2:6

«Эдмонтон» в гостях уверенно обыграл «Анахайм» со счетом 6:2 (2:0, 2:1, 2:0). Хет-трик в составе победителей оформил Коннор Макдэвид. Леон Драйзайтль отдал 4 результативные передачи, продлив свою результативную серию до 9 матчей. Зак Кассиан набрал 3 (1+2) очка.

«Эдмонтон» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» (19) — 10-й.