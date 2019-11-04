«Адмирал» оказался сильнее «Локомотива»

В составе «Адмирала» дубль оформил нападающий Денис Вихарев, еще по разу отличились форварды Василий Стрельцов, Владимир Бутузов и Маркус Юнг.
За «Локомотив» шайбы забросили Александр Полунин и защитник Михаил Сидоров.
«Адмирал» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, «Локомотив» располагается на восьмой строчке в Западной.
Следующий матч железнодорожники проведут против «Сибири» 11 ноября, а «Адмирал» 15 ноября встретится с «Йокеритом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Голы: Полунин — 1 (Ильенко, Да Коста), 15:59 — 1:0. В. Стрельцов — 3 (Ибатуллин, А. Стрельцов), 17:55 — 1:1. Вихарев — 10 (бол., Альмквист, Бакош), 23:41 — 1:2. Сидоров — 1 (Савченко, Санников), 27:17 — 2:2. Вихарев — 11 (Осипов), 32:05 — 2:3. Бутузов — 3 (Осипов, Воронин), 56:41 — 2:4. Юнг — 6 (п.в., Альмквист), 57:45 — 2:5Вратари: Коновалов (57:16 — 57:45) — ОлкинуораБроски: 31 (6+15+10) — 38 (5+18+15)Штраф: 6 — 4