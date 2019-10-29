«Куньлунь» одержал победу над рижским «Динамо»

В составе китайского клуба заброшенными шайбами отметились Итан Уэрек (4-я минута), Адам Крэкнелл (11) и Лукас Локхарт (51).
Единственную шайбу латвийской команды забросил Кристапс Сотниекс (19).
В следующем матче «Куньлунь», одержавший четвертую победу в чемпионате кряду, в гостях сыграет против «Торпедо», а «Динамо» на выезде встретится с «Сочи».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Уэрек — 6 (Спроул, Мерфи), 3:09 — 0:1. Крэкнелл — 4, 10:15 — 0:2. Сотниекс — 2 (Эштон, Берзиньш), 18:33 — 1:2. Локхарт — 4 (мен., Уэрек), 50:40 — 1:3Вратари: Салак (59:46) — ГрубецБроски: 25 (10+11+4) — 30 (13+5+12)Штраф: 0 — 4