«Магнитка» одолела «Ак Барс» и продлила победную серию

Магнитогорскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов обыграл— 1:0.

«Магнитка» победила лидера khl.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

Свои попытки реализовали Роман Любимов и Брэндон Козун.

Стоит отметить, что в конце первого периода Василию Кошечкину порезали коньком шею. Голкипер был заменен на Станислава Галимова, но затем вернулся и продолжил встречу. Также нападающий казанцев Владимир Ткачев покинул лед на носилках после столкновения с Егором Коробкиным.

«Металлург» одержал третью победу кряду и с 20 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» (31) — первый.