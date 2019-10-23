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    «Магнитка» одолела «Ак Барс» и продлила победную серию

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Ак Барс Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов обыграл «Ак Барс» — 1:0.

    «Магнитка» победила лидера
    «Магнитка» победила лидера

    Свои попытки реализовали Роман Любимов и Брэндон Козун.

    Стоит отметить, что в конце первого периода Василию Кошечкину порезали коньком шею. Голкипер был заменен на Станислава Галимова, но затем вернулся и продолжил встречу. Также нападающий казанцев Владимир Ткачев покинул лед на носилках после столкновения с Егором Коробкиным.

    «Металлург» одержал третью победу кряду и с 20 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» (31) — первый.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Победный буллит: КозунВратари: Кошечкин (Галимов, 13:14, Кошечкин, 14:42) — БиляловШтраф: 4 — 6Броски: 37 (11+9+9+8) — 26 (8+8+6+4)
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