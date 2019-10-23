«Магнитка» одолела «Ак Барс» и продлила победную серию

«Магнитка» победила лидера
khl.ru
Свои попытки реализовали Роман Любимов и Брэндон Козун.
Стоит отметить, что в конце первого периода Василию Кошечкину порезали коньком шею. Голкипер был заменен на Станислава Галимова, но затем вернулся и продолжил встречу. Также нападающий казанцев Владимир Ткачев покинул лед на носилках после столкновения с Егором Коробкиным.
«Металлург» одержал третью победу кряду и с 20 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» (31) — первый.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: КозунВратари: Кошечкин (Галимов, 13:14, Кошечкин, 14:42) — БиляловШтраф: 4 — 6Броски: 37 (11+9+9+8) — 26 (8+8+6+4)