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    СКА в Петербурге уступил «Спартаку» Знарка

    Хоккей КХЛ Спартак СКА Прогнозы на КХЛ
    Питерский СКА потерпел домашнее поражение от московского «Спартака» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил Анатолий Никонцев, еще раз отличился Мартиньш Карсумс.

    У СКА шайбы на счету Ярослава Дыбленко и Сергей Плотников.

    Для красно-белых это вторая победа над армейцами в Санкт-Петербурге за две недели. Команда Олега Знарка прервала 3-матчевую серию поражений.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
    Голы: Карсумс — 9 (Цыплаков, Гончаров), 9:07 — 0:1. Никонцев — 1 (Херсли), 14:26 — 0:2. Дыбленко — 2 (Швец-Роговой, Кагарлицкий), 16:56 — 1:2. Никонцев — 2 (Вишневский, Федоров), 21:16 — 1:3. Плотников — 4 (Карпов, Лехтеря), 58:52 — 2:3Вратари: Хелльберг (58:13 — 58:52, 59:10) — ГудачекБроски: 39 (15+8+16) — 14 (5+6+3)Штраф: 8 — 10
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