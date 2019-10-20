СКА в Петербурге уступил «Спартаку» Знарка

Питерскийпотерпел домашнее поражение от московского(2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Анатолий Никонцев, еще раз отличился Мартиньш Карсумс.

У СКА шайбы на счету Ярослава Дыбленко и Сергей Плотников.

Для красно-белых это вторая победа над армейцами в Санкт-Петербурге за две недели. Команда Олега Знарка прервала 3-матчевую серию поражений.