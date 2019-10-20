СКА в Петербурге уступил «Спартаку» Знарка

Фрагмент матча
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В составе победителей дубль оформил Анатолий Никонцев, еще раз отличился Мартиньш Карсумс.
У СКА шайбы на счету Ярослава Дыбленко и Сергей Плотников.
Для красно-белых это вторая победа над армейцами в Санкт-Петербурге за две недели. Команда Олега Знарка прервала 3-матчевую серию поражений.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Голы: Карсумс — 9 (Цыплаков, Гончаров), 9:07 — 0:1. Никонцев — 1 (Херсли), 14:26 — 0:2. Дыбленко — 2 (Швец-Роговой, Кагарлицкий), 16:56 — 1:2. Никонцев — 2 (Вишневский, Федоров), 21:16 — 1:3. Плотников — 4 (Карпов, Лехтеря), 58:52 — 2:3Вратари: Хелльберг (58:13 — 58:52, 59:10) — ГудачекБроски: 39 (15+8+16) — 14 (5+6+3)Штраф: 8 — 10