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    Квартальнов: «Ак Барс» очень слабо сыграл в третьем периоде

    Ак Барс Йокерит КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями после победы над «Йокеритом» (4:3 ОТ).

    Дмитрий Квартальнов
    Дмитрий Квартальнов

    «Думаю, в зачет мы занесем первый период, хорошо играли. Очень слабо сыграли в третьем периоде.

    Наш вратарь и наши защитники держали нас в игре. Нам немного повезло, в овертайме забили хороший гол. Таких игр будет много с сильными соперниками.

    В прошлой игре у нас было семь потерь в большинстве, в этой — еще больше. Очень плохо. Будет думать над этим вопросом.

    Следующий матч — "зеленое дерби" против "Салавата Юлаева". Подоплека у этой игры есть, но ничего страшного. Нам надо просто поправить кое-какие вещи», — приводит слова тренера Sportbox.ru.

    «Ак Барс» проведет следующую встречу против «Салавата Юлаева». Игра состоится 19 октября. «Йокерит» в тот же день на своей площадке примет «Торпедо». 0

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