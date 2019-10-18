Квартальнов: «Ак Барс» очень слабо сыграл в третьем периоде

Главный тренер «Ак Барса»поделился впечатлениями после победы над(4:3 ОТ).

«Думаю, в зачет мы занесем первый период, хорошо играли. Очень слабо сыграли в третьем периоде.

Наш вратарь и наши защитники держали нас в игре. Нам немного повезло, в овертайме забили хороший гол. Таких игр будет много с сильными соперниками.

В прошлой игре у нас было семь потерь в большинстве, в этой — еще больше. Очень плохо. Будет думать над этим вопросом.

Следующий матч — "зеленое дерби" против "Салавата Юлаева". Подоплека у этой игры есть, но ничего страшного. Нам надо просто поправить кое-какие вещи», — приводит слова тренера Sportbox.ru.

«Ак Барс» проведет следующую встречу против «Салавата Юлаева». Игра состоится 19 октября. «Йокерит» в тот же день на своей площадке примет «Торпедо». 0