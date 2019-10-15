КХЛ. «Салават» победил «Витязь», СКА уступил «Авангарду»

«Авангард» добыл третью подряд победу
khl.ru
Подопечные Михаила Кравеца проиграли три из пяти последних матчей, у «Салавата» — две победы в пяти встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Сошников — 8 (Маннинен, Арзамасцев), 30:34 — 0:1. Аалтонен — 5 (Лаюнен, Йормакка), 38:06 — 1:1. Сошников — 9 (Маннинен, Арзамасцев), 56:02 — 1:2Вратари: Ежов (58:58) — КареевШтраф: 6 — 10Броски: 27 (7+12+8) — 26 (8+9+9)
Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе оказался сильнее петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счетом 3:2.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Голы: Войнов — 7 (Бек, Клинкхаммер), 2:02 — 1:0. Барабанов — 2 (Бурдасов, Кемппайнен), 4:05 — 1:1. Лехтеря — 10 (бол., Рундблад), 8:02 — 1:2. Семенов — 4 (мен., Потапов), 28:37 — 2:2. Дедунов — 4, 40:20 — 3:2Вратари: Бобков — Хелльберг (58:40)Штраф: 8 — 4Броски: 28 (7+12+9) — 17 (8+4+5)Судьи: Кулаков, Морозов