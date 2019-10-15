КХЛ. «Салават» победил «Витязь», СКА уступил «Авангарду»

Подмосковныйна домашней площадке уступил уфимскомув матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счетом 1:2.

«Авангард» добыл третью подряд победу khl.ru LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Подопечные Михаила Кравеца проиграли три из пяти последних матчей, у «Салавата» — две победы в пяти встречах.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Голы: Сошников — 8 (Маннинен, Арзамасцев), 30:34 — 0:1. Аалтонен — 5 (Лаюнен, Йормакка), 38:06 — 1:1. Сошников — 9 (Маннинен, Арзамасцев), 56:02 — 1:2Вратари: Ежов (58:58) — КареевШтраф: 6 — 10Броски: 27 (7+12+8) — 26 (8+9+9)

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе оказался сильнее петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счетом 3:2.