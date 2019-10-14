«Флорида» вырвала победу у «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата НХЛодержала победу надсо счетом 6:4.

В составе «Пантерз» отличились нападающие Джонатан Юбердо, Ноэль Аккиари, россиянин Евгений Дадонов, Бретт Коннолли (дубль) и защитник Маккензи Уигар.

Ворота «Флориды» защищал Сергей Бобровский, который пропустил две шайбы с интервалом в 36 секунд в начале второго периода.

Российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился результативной передачей в игре с «Флоридой».

«Нью-Джерси» потерпел шестое поражение в шести встречах. У «Флориды» — вторая победа на старте сезона.