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    «Флорида» вырвала победу у «Нью-Джерси»

    НХЛ Флорида Пантерз Нью-Джерси Дэвилз
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» одержала победу над «Нью-Джерси» со счетом 6:4.

    «Флорида»
    «Флорида»

    В составе «Пантерз» отличились нападающие Джонатан Юбердо, Ноэль Аккиари, россиянин Евгений Дадонов, Бретт Коннолли (дубль) и защитник Маккензи Уигар.

    Ворота «Флориды» защищал Сергей Бобровский, который пропустил две шайбы с интервалом в 36 секунд в начале второго периода.

    Российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев отметился результативной передачей в игре с «Флоридой».

    «Нью-Джерси» потерпел шестое поражение в шести встречах. У «Флориды» — вторая победа на старте сезона.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Флорида» — 4:6 (2:1, 2:2, 0:3)
    Голы: Юбердо — 1 (Дадонов, Барков), 0:16 — 0:1. Холл — 1 (Заха, Ватанен), 2:28 — 1:1. Братт — 1 (Заха, Гусев), 19:13 — 2:1. Батчер — 1 (Зэйджак, Вуд), 20:32 — 3:1. Заха — 1 (Холл, Суббан), 21:08 — 4:1. Коннолли — 1 (Ватрано), 29:50 — 4:2. Коннолли — 2 (Хоффман, Трочек), 39:52 — 4:3. Уигар — 2 (Экблад, Трочек), 40:30 — 4:4. Аккьяри — 2 (Уигар, Экблад), 47:30 — 4:5. Дадонов — 4 (бол., Матесон, Яндл), 55:32 — 4:6Вратари: Шнайдер (58:03) — БобровскийБроски: 21 (8+9+4) — 34 (12+9+13)Штраф: 10 — 6
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