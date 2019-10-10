СКА прервал серию поражений в КХЛ

Фрагмент матча
ХК СКА
Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).
В составе хозяев отличились Йори Лехтеря (22 минута) и Артем Зуб (61).
У гостей заброшенной шайбой отметился Питер Холланд (43).
«Армейцам» удалось прервать серию из трех поражений кряду.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Лехтеря — 8 (бол., Токранов, Ткачев), 21:19 — 1:0. Холланд — 5 (Березин, Секстон), 42:08 — 1:1. Зуб — 3 (Плотников), 60:47 — 2:1Вратари: Хелльберг — КоваржШтраф: 14 — 6Броски: 36 (9+15+10+2) — 20 (5+3+12+0)
СКА занимает второе место в Западной конференции (22 очка). «Автомобилист» идет третьим на Востоке (22 очка). 0