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    «Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли, победив «Даллас»

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    В пятом полуфинальном матче Кубка Стэнли «Эдмонтон» в гостях уверенно обыграл «Даллас» со счетом 6:3 и выиграл серию — 4-1.

    Коннор Макдэвид
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    Коннор Макдэвид

    У победителей шайбы на счету Кори Перри, Маттиаса Янмарка, Джеффа Скиннера, Коннора Макдэвида, Эвандера Кейна и Каспери Капанена.

    В составе хозяев дублем отметился Джейсон Робертсон, еще один гол забил Роопе Хинтц.

    НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Пятый матч
    «Даллас» — «Эдмонтон» — 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)
    Голы: Перри — 7 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 2:31 — 0:1. Янмарк — 3 (Арвидссон, Уолман), 7:09 — 0:2. Дж. Скиннер — 1 (Хенрик, Фредерик), 8:07 — 0:3. Робертсон — 3 (Джонстон), 11:40 — 1:3. Хинтц — 6 (бол., Джонстон, Харли), 32:27 — 2:3. Макдэвид — 6 (Экхольм), 34:28 — 2:4. Робертсон — 4 (Рантанен, Харли), 40:38 — 3:4. Кейн — 5 (Драйзайтль, Уолман), 43:21 — 3:5. Капанен — 3 (п.в.), 59:49 — 3:6Вратари: Эттингер (Десмит, 7:09, 57:21 — 59:49) — С. СкиннерБроски: 17 (7+6+4) — 23 (9+9+5)Штраф: 4 — 4Наши: — — Подколзин (12.15/0/+1)Счет в серии: 1-4

    «Даллас» — «Эдмонтон» — 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)

    Таким образом, второй сезон кряду борьбу за Кубок Стэнли в финале будут вести «Эдмонтон» и «Флорида», которая выиграла год назад серию со счетом 4-3.

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