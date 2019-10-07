«Спартак» обыграл СКА в овертайме

на выезде обыгралв матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Дмитрий Вишневский, Робин Ганзл и Мартиньш Карсумс, на счету которого победная шайба в овертайме. У СКА шайбы забросили Антон Бурдасов и Владимир Ткачев.

Для СКА это поражение стало третьим подряд. У питерцев 20 очков и второе место в таблице Западной конференции.

«Спартак» набрал 17 очков и идет на седьмом месте.