«Спартак» обыграл СКА в овертайме

khl spartak skap
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В составе победителей отличились Дмитрий Вишневский, Робин Ганзл и Мартиньш Карсумс, на счету которого победная шайба в овертайме. У СКА шайбы забросили Антон Бурдасов и Владимир Ткачев.
Для СКА это поражение стало третьим подряд. У питерцев 20 очков и второе место в таблице Западной конференции.
«Спартак» набрал 17 очков и идет на седьмом месте.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Шайбы: Вишневский — 3 (бол., Хохлачев, Ганзл), 7:35 — 0:1. Ганзл — 3 (бол., Рылов, Хохлачев), 18:23 — 0:2. Бурдасов — 1 (Кемппайнен), 36:06 — 1:2. Ткачев — 7 (Рундблад, Плотников), 40:19 — 2:2. Карсумс — 7 (Хохлачев), 60:28 — 2:3Вратари: Мельничук — ГудачекШтраф: 12-10Броски: 26 (6+11+9+0) — 20 (11+4+4+1)