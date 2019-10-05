Бурдасов подписал контракт со СКА

Нападающийподписал контракт со, информирует официальный сайт питерского клуба.

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Соглашение с нападающим будет действовать до 30 апреля 2020 года.

Антон Бурдасов выступал за СКА с 2012 по 2015 год, вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина. Всего за СКА провел 186 игр и набрал 79 (34+45) очков.

Ранее российский хоккеист заключил пробный контракт с «Эдмонтон Ойлерз», но не сумел закрепиться в составе канадского клуба по итогам тренировочного лагеря.

В прошедшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. 0