«Йокерит» обыграл «Локомотив» в Ярославле

В составе финнов отличились нападающие Хенри Иконен, Стив Мозес, Брайан О'Нилл и защитник Алекс Грант.
Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков стал автором единственной шайбы у хозяев.
«Йокерит» набрал семь очков и поднялся на девятое место турнирной таблицы Запада КХЛ. «Локомотив» опустился на 11-ю строчку.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
Голы: Иконен — 3 (Леписто, Норман), 4:07 — 0:1. Мозес — 2 (бол., Хаапала, Лехтонен), 10:31 — 0:2. О`Нилл — 1 (Иконен), 17:52 — 0:3. Рафиков — 3 (Да Коста, Рэтти), 39:27 — 1:3. Грант — 2 (п.в., Хаапала), 58:03 — 1:4Вратари: Лазушин (Коновалов, 18:23, 57:34 — 58:03) — А. НиемиБроски: 31 (12+13+6) — 21 (8+4+9)Штраф: 9 — 7