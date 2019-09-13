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    «Адмирал» нанес поражение «Барысу»

    КХЛ Адмирал Барыс
    «Адмирал» нанес поражение «Барысу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Адмирала»
    Хоккеисты «Адмирала»

    Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

    Первую шайбу уже на 2-й минуте забросил Денис Вихарев, которому ассистировали Кирилл Воронин и Константин Глазачев.

    На 45-й минуте отличился Глазачев, ассистентами которого выступили Воронин и Кирилл Дьяков.

    Тот же Глазачев на 60-й минуте оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Вихарев — 2 (Глазачев, Воронин), 1:28 — 1:0. Глазачев — 1 (Воронин, Дьяков), 44:35 — 2:0. Глазачев — 2 (п.в.), 59:07 — 3:0Вратари: Олкинуора — Паскуале (58:39 — 59:07)Штраф: 6 — 8Броски: 36 (12+17+7) — 32 (8+15+9)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» занимает шестое место (6 очков), а «Барыс» — седьмое (6 очков). 0

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