Кузнецов вернет бронзовую медаль ЧМ-2019 в Словакии

Форвард сборной Россиилишен бронзовой медали чемпионата мира 2019 года, на котором он сдал положительный допинг-тест на кокаин.

В пятницу Международная федерация хоккея сообщила о четырехлетней дисквалификации 27-летнего нападающего.

«Кузнецов согласился с тем, чтобы отказаться от своей медали. Сборная России лишением наград по итогам турнира наказана не будет», — сообщили ТАСС в пресс-службе ИИХФ.

Проба Кузнецова, давшая положительный результат, была взята 26 мая 2019 года — в день победного матча за третье место с Чехией.

Таким образом, Кузнецов не сможет играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года.

Кузнецов выступал за сборную России на шести чемпионатах мира (2012-2014, 2016-2017, 2019). В десяти матчах турнира в Братиславе на его счету 6 (2+4) очков. 0