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    Хартли: Думал, что Войнов будет играть хуже, чем выступает сейчас

    КХЛ Динамо Авангард
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги товарищеского матча с московским «Динамо» (2:1).

    Боб Хартли
    Боб Хартли

    На 45-й минуте победу омичам принес гол Вячеслава Войнова в неравных составах.

    «К каждой предсезонной игре у нас одинаковое отношение. Во-первых, необходимо оценить, на что способны наши игроки. Сегодня был типичный предсезонный матч.

    После второго периода, где мы видели большое количество удалений, а игра шла не совсем гладко, я сказал игрокам, что подобное может случиться и в матче регулярного чемпионата.

    Мы сумели найти в себе силы и перевернуть ход матча. Третий период был достаточно удачным. Что касается буллитов, то это словно подкидываешь монетку: никогда не знаешь, каким будет результат.

    Манукян сам себя травмировал. Нам не понравилось, как он себя сейчас чувствует.

    По Войнову две хорошие новости. Первая — он здоров. Вторая — он хорошо показывает себя на льду.

    Нужно помнить, что он не так много играл в предыдущие годы, к тому же приехал издалека. Ему потребуется время, чтобы влиться.

    Но по тому, что вижу, он даже превосходит мои ожидания. Думал, будет хуже, чем есть сейчас.

    Хороший вопрос, когда мы увидим сочетания звеньев, которые будут на начало сезона. Но сейчас мы хотим посмотреть наших новичков.

    К тому же всегда необходимо иметь альтернативные варианты. Именно сейчас мы их и отрабатываем», — передаёт слова Хартли «Чемпионат». 0

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