Два новых клуба добавлены в состав участников ВХЛ-2019/20

из Ростова-на-Дону ииз Пекина примут участие в ВХЛ сезона-2019/20, сообщает ТАСС.

Два клуба добавлены в состав участников ВХЛ-2019/20 vhlru.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Учитывая взятый Федерацией хоккея России и Высшей хоккейной лигой курс на поддержку российских клубов, а также международное сотрудничество между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, направленное в том числе и на развитие хоккея, было принято решение о включении хоккейных клубов "Ростов" и "ШоуГан" в состав участников на сезон-2019/2020», — говорится в заявлении ВХЛ.

«Ростов» был образован в 2013 году, с сезона-2015/16 ростовский клуб выступал в первенстве ВХЛ (третья по силе лига в системе российского хоккея). За это время клуб дважды становился чемпионом данного турнира (2017, 2019).

«ШоуГан» образован в 2019 году и является фарм-клубом команды КХЛ «Куньлунь».

В чемпионате ВХЛ сезона-2019/20 примут участие 34 клуба, поделенные на две конференции и четыре дивизиона. Сезон стартует 5 сентября. 0