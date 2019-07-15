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    Два новых клуба добавлены в состав участников ВХЛ-2019/20

    Вокруг хоккея
    «Ростов» из Ростова-на-Дону и «ШоуГан» из Пекина примут участие в ВХЛ сезона-2019/20, сообщает ТАСС.

    Два клуба добавлены в состав участников ВХЛ-2019/20
    Два клуба добавлены в состав участников ВХЛ-2019/20

    «Учитывая взятый Федерацией хоккея России и Высшей хоккейной лигой курс на поддержку российских клубов, а также международное сотрудничество между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, направленное в том числе и на развитие хоккея, было принято решение о включении хоккейных клубов "Ростов" и "ШоуГан" в состав участников на сезон-2019/2020», — говорится в заявлении ВХЛ.

    «Ростов» был образован в 2013 году, с сезона-2015/16 ростовский клуб выступал в первенстве ВХЛ (третья по силе лига в системе российского хоккея). За это время клуб дважды становился чемпионом данного турнира (2017, 2019).

    «ШоуГан» образован в 2019 году и является фарм-клубом команды КХЛ «Куньлунь».

    В чемпионате ВХЛ сезона-2019/20 примут участие 34 клуба, поделенные на две конференции и четыре дивизиона. Сезон стартует 5 сентября. 0

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