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    ЦСКА признан лучшим хоккейным клубом Европы

    КХЛ ЦСКА СКА
    Хоккейный портал HockeyArchives опубликовал ежегодный рейтинг лучших клубов Европы.

    Хоккеисты ЦСКА
    Хоккеисты ЦСКА

    На первом месте, как и в прошлом году, находится российский клуб. На этот раз лучшим клубом признан московский ЦСКА, опередивший санкт-петербургский СКА. Замкнул тройку лучших финский «Кярпят».

    В первой десятке рейтинга значатся еще два российских клуба — «Автомобилист» (6-е место), «Авангард» (10-е место).

    Список 20 лучших клубов выглядит следующим образом:

    1. ЦСКА — 63,64
    2. СКА — 59,71
    3. Кярпят (Финляндия) — 55,71
    4. «Фрелунда» (Швеция) — 53,66
    5. «Берн» (Швейцария) — 51,35
    6. «Автомобилист» — 50,44
    7. «Ферьестад» (Швеция) — 49,64
    8. «Маннгейм» (Германия) — 48,92
    9. «Цуг» (Швейцария) — 48,78
    10. «Авангард» — 48,72
    11. «Пльзень» (Чехия) — 48,30
    12. «Лулео» (Швеция) — 47,57
    13. «Юргорден» (Швеция) — 47,11
    14. «Комета» (Чехия) — 46,57
    15. «Локомотив» — 45,91
    16. «Мюнхен» (Германия) — 45,37
    17. «Металлург» — 43,94
    18. «Либерец» (Чехия) — 43,90
    19. «Барыс» — 43,78
    20. «Тршинец» (Чехия) — 43,25 0

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