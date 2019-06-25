ЦСКА признан лучшим хоккейным клубом Европы

Хоккейный портал HockeyArchives опубликовал ежегодный рейтинг лучших клубов Европы.

На первом месте, как и в прошлом году, находится российский клуб. На этот раз лучшим клубом признан московский ЦСКА, опередивший санкт-петербургский СКА. Замкнул тройку лучших финский «Кярпят».

В первой десятке рейтинга значатся еще два российских клуба — «Автомобилист» (6-е место), «Авангард» (10-е место).

Список 20 лучших клубов выглядит следующим образом:

1. ЦСКА — 63,64

2. СКА — 59,71

3. Кярпят (Финляндия) — 55,71

4. «Фрелунда» (Швеция) — 53,66

5. «Берн» (Швейцария) — 51,35

6. «Автомобилист» — 50,44

7. «Ферьестад» (Швеция) — 49,64

8. «Маннгейм» (Германия) — 48,92

9. «Цуг» (Швейцария) — 48,78

10. «Авангард» — 48,72

11. «Пльзень» (Чехия) — 48,30

12. «Лулео» (Швеция) — 47,57

13. «Юргорден» (Швеция) — 47,11

14. «Комета» (Чехия) — 46,57

15. «Локомотив» — 45,91

16. «Мюнхен» (Германия) — 45,37

17. «Металлург» — 43,94

18. «Либерец» (Чехия) — 43,90

19. «Барыс» — 43,78

20. «Тршинец» (Чехия) — 43,25 0