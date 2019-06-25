ЦСКА признан лучшим хоккейным клубом Европы

На первом месте, как и в прошлом году, находится российский клуб. На этот раз лучшим клубом признан московский ЦСКА, опередивший санкт-петербургский СКА. Замкнул тройку лучших финский «Кярпят».
В первой десятке рейтинга значатся еще два российских клуба — «Автомобилист» (6-е место), «Авангард» (10-е место).
Список 20 лучших клубов выглядит следующим образом:
1. ЦСКА — 63,64
2. СКА — 59,71
3. Кярпят (Финляндия) — 55,71
4. «Фрелунда» (Швеция) — 53,66
5. «Берн» (Швейцария) — 51,35
6. «Автомобилист» — 50,44
7. «Ферьестад» (Швеция) — 49,64
8. «Маннгейм» (Германия) — 48,92
9. «Цуг» (Швейцария) — 48,78
10. «Авангард» — 48,72
11. «Пльзень» (Чехия) — 48,30
12. «Лулео» (Швеция) — 47,57
13. «Юргорден» (Швеция) — 47,11
14. «Комета» (Чехия) — 46,57
15. «Локомотив» — 45,91
16. «Мюнхен» (Германия) — 45,37
17. «Металлург» — 43,94
18. «Либерец» (Чехия) — 43,90
19. «Барыс» — 43,78
20. «Тршинец» (Чехия) — 43,25 0