Сборная Канады разгромила Чехию и вышла в финал ЧМ-2019

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Марк Стоун, Дарнелл Нерс, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Террис и Тома Шабо.
Единственную шайбу чехов забросил Томаш Зогорна.
В финале Канада сыграет с Финляндией. Чехия сыграет с Россией в матче за бронзу.
Чемпионат мира. 1/2 финала
Канада — Чехия — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы: Стоун — 8 (Стэчер), 5:18 — 1:0. Нерс — 2 (Кутюрье), 20:10 — 2:0. Дюбуа — 3 (Маршессо, Стоун), 25:06 — 3:0. Террис — 4 (Манта), 46:26 — 4:0. Шабо — 2 (Хенрик, Стром), 53:00 — 5:0. Т. Зогорна — 1 (Коларж), 53:59 — 5:1Вратари: Мюррей — Бартошак (Францоуз, 25:06)Броски: 30 (11+11+8) — 41 (12+12+17)Штраф: 12 — 6